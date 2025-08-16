Nggak ama a Gapapa, cuyo servicio es importante

VIVA – Crema mambo Volver al tema de la discusión en las redes sociales después de su declaración sobre las parejas virales en el ciberespacio. El ex vocalista de The Queen Music Group habla sin rodeos de sus preferencias personales cuando se habla con Atta Halilintar en YouTube.

En la conversación informal, Atta preguntó sobre el lenguaje del amor o el lenguaje de amor que vivía con una pareja. Sin dudarlo, Pinkan respondió una declaración sorprendente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Si solo servicio, hermana, tengo que ser reparado. No me importa la vida, está bien, el servicio importante es así», dijo a Atta Halilintar citado el domingo 17 de agosto de 2025.

Pinkan incluso agregó que prefería a un compañero que no estaba en riqueza, siempre que cumpla con sus criterios en términos de «servicio».

«Así que elijo al que no es rico, lo importante es que él es bueno en el servicio», agregó.

La declaración cosechó una variedad de reacciones entre los ciudadanos. Algunos respondieron con risas, algunos criticaron las opiniones de Pinkan que se consideraron inusuales.

«Aga Laen EMG».

«Es una pena a pesar de que tiene un talento comercial y un aspecto, si no se convierte en una gran diva, puede ser equivalente a su generación, Rossa, y se convierte en su senior Raisa Isyana».

«La solución está dañada, por lo que a menudo debe ser reparado».

«Él es el que estaba avergonzado, estoy seguro de que Atta lo escucha demasiado avergonzado».

Aunque cosechando críticas, Pinkan parecía no molestarse. A lo largo de su carrera, es conocido como una figura que a menudo expresa opiniones de una manera única y, a veces, excéntrica. Esto es lo que lo hace a menudo en el centro de atención, tanto en los medios de entretenimiento como en las redes sociales.