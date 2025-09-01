¡NGenes! Uya Kuya mostró su casa destruida después de ser saqueada por las masas: con suerte …

Yakarta, Viva – Vas aFinalmente habló después Casa Su personalidad en el área de Pondok Bambu, East Yakarta, fue saqueada por las masas el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025. El incidente se convirtió en parte de una serie de acciones públicas de Amuk que en los últimos días se dirigió a la residencia de varios funcionarios públicos y figuras.

A través de la historia de Instagram el lunes 1 de septiembre de 2025, Uya Kuya volvió a activar un video que muestra la condición de su casa despuésSaqueo. En la grabación claramente, el contenido de la casa era desordenado. Los muebles están dañados, los artículos están dispersos, incluso algunas personas todavía se ven en la casa, supuestamente registrando la situación o buscando los objetos valiosos restantes. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Aunque presenciar sus pertenencias fue dañada y saqueada, Uya Kuya decidió mostrar una actitud calmante. No escribió muchas palabras, solo una oración que refleja la calma y la amplitud del corazón.

«Ojalá lo que tomas es útil para ti», escribió brevemente el padre de dos hijos pero lleno de significado, citado VIVA.

La propia policía confirmó que habían arrestado a varias personas que supuestamente estaban involucradas en la acción saqueadora de la casa de Uya Kuya. Los funcionarios intermedios rastrean una red más amplia porque ocurren casos similares en varios otros puntos.

Uya Kuya es conocida, no es la única figura oficial o pública que es el objetivo de la ira masiva. Otros nombres como Ahmad Sahroni, Eko Patrio, a Nafa Urbach también experimentaron lo mismo. Incluso se informó que la casa del Ministro de Finanzas, Sri Mulyani, era el objetivo del saqueo.

Se dice que esta ola de ira de las personas ha surgido debido a una mayor insatisfacción con el desempeño de varios funcionarios, especialmente en medio de una acalorada situación política y económica. Uya Kuya, por ejemplo, en los últimos meses a menudo ha sido destacado por el público debido a sus declaraciones y pasos en el Parlamento, que no se considera a favor de las personas.

El impacto de la serie de eventos, el Parlamento Indonesio, decidió deshabilitar a algunos de sus miembros afectados por los berrinches de masas, incluidos Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni y Nafa Urbach. Esta decisión fue tomada para aliviar la agitación pública mientras proporciona espacio para el manejo de la ley y la política.