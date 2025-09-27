NFL toma la decisión final sobre el castigo por los proyectos de ley QB Josh Allen

Bills de búfalo El mariscal de campo Josh Allen podría estar perdiendo algo de dinero esta semana.
Se espera que Allen enfrente un castigo por una celebración en la victoria de la semana pasada sobre los Miami Dolphins, uno que la NFL ha prohibido. Después de una larga espera después de la victoria del 18 de septiembre, Allen aprenderá el sábado si será golpeado con una multa de la liga.
Celebración prohibida de Josh Allen
El problema de Allen proviene de un viaje en el tercer trimestre en la victoria por 31-21 de Buffalo, cuando el apoyador de los Dolphins, Jordyn Brooks, lo detuvo para una breve pérdida en una lucha en la zona roja. La obra habría llevado a un segundo intento, pero Brooks continuó empujando a Allen de regreso después de que el silbato había soplado y fue marcado para un golpe tardío.
Cuando Brooks cayó al suelo, Allen señaló hacia él usando lo que parecía ser una pistola de dedo, imitando una pistola disparando hacia él. Si bien Allen no habló sobre su intención, la liga ha tomado medidas enérgicas contra las celebraciones «violentas» que imitan armas y otras armas.
La liga anunciará las multas de la Semana 3 el sábado, y muchos esperan que Allen esté entre los multados.
Ya ha habido varios jugadores multados este año por burlarse de las armas en sus celebraciones. Los receptores abiertos de los Dallas Cowboys George Pickens y Ceedee Lamb eran cada uno multado $ 14,491 Para las celebraciones de la semana 2 que imitaban las armas.
Allen también ha sido multado por sus celebraciones en el pasado. En 2023, señaló a un defensor de los Cincinnati Bengals mientras se postulaba para un touchdown, lo que provocó una multa de $ 10,927 de la NFL.
El mariscal de campo de los Bills tuvo una espera más larga de lo habitual para saber si sería multado, ya que los Bills tuvieron el primer juego de la Semana 3 el jueves por la noche. La victoria sobre los Dolphins trasladó los Bills a 3-0, dándoles una ventaja temprana en el este de la AFC mientras apuntan a un título de la Sexta División consecutiva. Los Bills también tienen una pista para la semilla general número 1, ya que ya han vencido a los Baltimore Ravens, mientras que los Jefes de Kansas City tropezaron con un inicio de 1-2.
NFL quiere celebraciones violentas y sugerentes que se hayan ido
La liga ha dejado en claro que tomará medidas enérgicas contra celebraciones violentas o sugerentes, diciéndole a los equipos el año pasado que los jugadores que los realicen enfrentarán multas. Walt Anderson, analista de reglas oficiantes de la NFL, le dijo a NFL.com El año pasado, hubo un aumento en estas celebraciones previas a 2024, lo que llevó a la liga a hacer esfuerzos para detenerlos.
Anderson dijo que los jugadores tenían una amplia libertad para las celebraciones creativas, pero la liga no quería ver más inapropiados.
«Gestos antideportivos como simular o disparar un arma o blandir un arma, o gestos inapropiados como una barra de garganta, o gestos sexuales desafortunados, esos aumentaron un 133%, así que ese es un punto de énfasis», dijo Anderson. «Los funcionarios han hecho un punto de énfasis en los clubes. Es solo una de esas áreas en las que la liga quiere trabajar activamente. Hay muchas maneras para que los jugadores puedan celebrar, y se les ocurre algunas formas únicas y a menudo entretenidas, por lo que queremos que se concentren en esas y no en las áreas inapropiadas».
