NFL Insider: Joe Burrow de los Bengals podría regresar para enfrentar a los Patriots

El Bengals de Cincinnati abrió la ventana de práctica para el mariscal de campo joe madriguera esta semana y ahora todos están mirando el reloj para ver cuándo podría regresar al campo. Definitivamente no jugará contra el Acereros de Pittsburgh este fin de semana, pero ¿podría estar allí cuando llegue el momento? Patriotas de Nueva Inglaterra viajar al 513 la semana siguiente?

Albert Breer, de Sports Illustrated, dice que los fanáticos de los Patriots pueden relajarse… probablemente.

«Es un completo competidor psicópata, así que no lo descartaría en nada». Breer dijo en Arbella edición temprana.

Si bien no lo dijo, es seguro decir que Breer descartó la posibilidad de que Burrow juegue a la defensiva en algún momento de este año.

«Tengo entendido que lo que van a hacer con él esta semana es que lo tendrán básicamente en un trabajo de 7 contra 7», continuó Breer. “Mientras se las arreglan Joe FlacoDebido a su lesión en el hombro, verá algo de acción allí y lo reforzarán. La idea, creo, es ver dónde estás. Sus próximos tres juegos son complicados porque juegan en la noche de Acción de Gracias. Así que tienen a los Steelers esta semana, a los Patriots la próxima semana y luego tienen una semana corta para jugar contra los Ravens”.

Joe Burrow no ayudará a este equipo en este momento

Flacco está lidiando con una lesión en el hombro y eso es un problema mucho mayor que preocuparse por si Burrow regresará. La verdad es que la ofensiva de los Bengals ha estado bien, incluso excelente en ocasiones, con Flacco dirigiendo el espectáculo.

En los últimos tres partidos, los Bengals han anotado 42, 38 y 33 puntos. Perdieron dos de esos y ganaron el único juego en el que anotaron “sólo” 33. Ese no es un problema de quarterback, es un problema de quién-diablos-tienes-jugando-defensivo.

Breer continuó especulando sobre el plan de los Bengals para Burrow.

«Entonces la idea sería: ¿podemos ganar dos de esos tres juegos? Y ahora tenemos marca de 5-6 y estamos jugando fútbol relevante, y aquí viene Joe Burrow para ayudarnos a salvarnos», continuó Breer. No lo descartaría – psicópata – pero probablemente no”.

Entonces, prácticamente no hay manera de que juegue, pero en el caso de que lo haga, recuerden que en cierto modo cubrí mi apuesta cuando dije esto. Más o menos.

Flacco ha impresionado a Joe Burrow

Por si sirve de algo, Burrow quedó muy impresionado con su reemplazo.

«Está jugando muy bien» madriguera dijo. «Está poniendo el balón donde necesita ir. Ha sido preciso con él, sacando el balón. La línea ofensiva ha estado jugando muy bien. Hemos estado corriendo el balón muy bien durante estas últimas semanas. Ha sido emocionante verlo. Y, obviamente, nuestros muchachos en el exterior están haciendo jugadas como siempre lo hacen.

«Es divertido estar con él. A veces es tranquilo. Creo que tenemos eso en común. De vez en cuando lanza algunas cosas fuera de lo común que me gustan, eso me hace reír. Es divertido estar cerca de él. Estoy feliz de haber podido tener esta experiencia y verlo hacer lo suyo y ver cómo opera».

Burrow tiene razón en que Flacco está jugando bien. Pero siguen perdiendo de todos modos, lo que resalta el gran problema con los Bengals. Simplemente no pueden detener a nadie en defensa. ¿Cuántos puntos más sumará Burrow que los 42 que perdió en la final? Osos de chicago ¿La semana pasada sólo para perder?

Es genial que los Bengals quieran recuperar a su semental, pero eso no solucionará mucho.