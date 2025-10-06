NFL Insider dice que Miami Dolphins lanzará todos los profesionales

El Miami Dolphins están bastante cerca de un desastre sin mitigar. Sí, perdieron ante el Panteras de Carolina el domingo de manera vergonzosa y cayó a 1-4 en la temporada, pero sus problemas son más profundos que eso.

Durante su única victoria de la temporada contra el Jets de Nueva York El lunes pasado por la noche, perdieron a uno de sus pocos buenos jugadores para la temporada. Receptor ancho Tyreek Hill dislocó su rodilla y lo hará Extraño el resto de la temporada.

Es genial que el «La cirugía fue genial«Según Hill en X, pero su futuro de la NFL todavía está en el aire. Y, según Jonathan Jones de CBS Sports, Hill’s Delfines Es probable que la carrera haya terminado.

El Delfines El receptor abierto sufrió una rodilla dislocada en la victoria del lunes contra los Jets, destrozando múltiples ligamentos, incluida su ACL que requirió cirugía esta semana «. Jones escribe. El cinco veces el primer equipo de todos los profesionales fue en el segundo año de una extensión de contrato de tres años con Miami, y las fuentes de la liga esperan la Delfines liberar a Hill antes del comienzo del próximo año de la liga en marzo de 2026.

Tyreek Hill probablemente habría sido cortada de todos modos

La idea de que el Delfines avanzará de Hill Sounds más terribles de lo que realmente es. Probablemente iba a suceder independientemente de la naturaleza de su contrato. Y no debería ser demasiado grande en la cara Delfines Los fanáticos considerando que ha habido rumores del equipo que avanzó desde que apareció en la boca después del último partido de la temporada 2024.

«Un lanzamiento directo antes del comienzo del año de la liga 2026 siempre estuvo sobre la mesa, independientemente de la lesión debido a cómo el contrato de Hill está estructurado», escribe Jones. “La temporada baja, firmó un acuerdo que se informó como una extensión de tres años por valor de $ 90 millones.

«Pero el último año del acuerdo tuvo un golpe de límite de casi $ 52 millones y en su mayoría sirvió para aumentar la marca de salario anual promedio que se usa como la métrica más común para clasificar los salarios de los jugadores».

McDaniel Optimistic en la recuperación de Tyreek Hill para el próximo año

Es fácil para Delfines El entrenador en jefe Mike McDaniel dará un giro positivo en la lesión de Hill. Claro, confía en el atleta que Tyreek es y que con trabajo duro volverá a una apariencia de sí mismo antes del comienzo de la próxima temporada.

Pero, que es no Decir es ‘¿A quién le importa? No estaré aquí.

«Obviamente, su temporada ha terminado», dijo McDaniel A principios de esta semana. «Nuestro enfoque es, como equipo, es apoyarlo. Creo que hubo una grandeza competitiva de nuestros médicos, para la ejecución crítica de una manera muy oportuna que le fue muy bien por la lesión por él. No puedo decir lo suficiente sobre eso.

«Y como equipo, estamos apoyando a nuestro compañero de equipo. Y él es muy firme con nosotros, como equipo, preparándose para el Panteras de Carolina. Entonces, ahí es donde está. No se ha considerado que sea nada más allá de esta cirugía y tenemos muchas esperanzas de que salga bien «, dijo McDaniel.» Está ejecutando este procedimiento y ver qué sucede desde allí «.