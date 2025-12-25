NFL Insider descarta la actualización del mariscal de campo de los Vikings en medio de la lesión de JJ McCarthy

El quarterback parece ser una posición en la que el Vikingos de Minnesota Lo veremos este verano. Parece que JJ McCarthy tendrá que ganarse el puesto, pero la pregunta es qué tipo de veterano perseguirá Minnesota.

Aparte de las actuaciones vertiginosas de McCarthy, los Vikings también deben preocuparse por su incapacidad para mantenerse saludable. El quarterback de segundo año ha sufrido tres lesiones diferentes que le han impedido estar en el campo.

Con Minnesota fuera de los playoffs y la temporada baja acercándose, NFL La informante Dianna Russini compartió hacia qué podrían inclinarse los Vikings cuando se trata de la posición de mariscal de campo.

«Creo que todavía hay fe en ello», dijo Russini a Yahoo! Andrew Siciliano, de Deportes, sobre el Vídeo del 24 de diciembre de “Cobertura Interior” sobre la posición de los vikingos sobre McCarthy. «¿Cómo no podrías hacerlo después de lo que acabamos de ver el fin de semana pasado y de lo que es capaz de hacer? Así que no me preocupa si JJ McCarthy será o no un vikingo el próximo año.

«No creo que sea una conversación que se esté teniendo. Tengo más curiosidad por saber cuánta confianza tenían en él a principios de año todavía existe ahora, especialmente cuando fueron creados para hacer una carrera profunda. Le dijeron que no a Aaron Rodgers porque creían mucho en JJ, ¿verdad? Porque sabían cuál era este roster».

Los vikingos parecen positivos acerca de JJ McCarthy

Después de superar el protocolo de conmoción cerebral, McCarthy comenzó a ganar impulso con una serie de actuaciones alentadoras. Ese progreso fue interrumpido en la Semana 16 contra el Gigantes de Nueva Yorkcuando McCarthy sostuvo lo que fue descrito como un muy pequeño Fractura fina en la mano derecha.. Como resultado, se perderá el partido de la Semana 17 contra el Leones de Detroit.

Incluso con un primer año difícil como titular que incluyó varios reveses por lesiones, el gerente general de los Vikings, Kwesi Adofo-Mensah, parece estar respaldando a su joven mariscal de campo. El juego de McCarthy, desde el punto de vista de la directiva, ha proporcionado suficientes aspectos positivos como para sentirse bien con la dirección a seguir.

«Simplemente ha habido momentos de crecimiento», dijo Adofo-Mensah durante la edición del 23 de diciembre de «X y O con Kevin O’Connell». “Trato de asegurarme de que mi diálogo con él sea increíblemente positivo porque, si piensas en este mundo, tienes el mundo externo que siempre será negativo, y luego tienes el entrenamiento, que será positivo, pero también los entrenarán.

“Siempre trato de asegurarme de resaltar: ‘Oye, veo que estás haciendo algo grandioso.‘ Cosas como jugar muy bien en el bolsillo. Muchos mariscales de campo jóvenes, cuando reciben presión en la cara, intentan rescatar a la defensa. Es muy bueno metiéndose en el bolsillo, ya sea para pelear o tomar buenas decisiones”.

El gerente general de los Vikings da una interesante opinión sobre JJ McCarthy

Adofo-Mensah también se apoyó en una comparación inusual cuando habló de McCarthy, una señal de que la organización parece cómoda viendo al joven mariscal de campo como una piedra angular a largo plazo.

“Estás viendo las jugadas en las que, para mí, la posición de mariscal de campo, para una persona que tal vez no sea un experto, solo una especie de evaluador y un pensador general al respecto,“ añadió Adofo-Mensah. “Se trata de ser Clark Kent [and] Superhombre. Cuantas veces te vas a poner la capa, pero a veces Sólo necesitas mantener las gafas puestas y ser ese tipo. y algo así esas cosas? Ese es el equilibrio que tienen estos porque los grandes están cableados querer ponerse la capa en todo el tiempo.

«Creo que lo estamos viendo ponerse la capa un par de veces, tres, cuatro veces por juego, pero también hacer las cosas de Clark Kent, las cosas aburridas que en realidad simplemente miden el fútbol ofensivo en el campo. Así que esas son las cosas que realmente me emociona ver. Y luego solo la preparación, presentarse una semana de práctica, obtener el plan de juego, hacer todas esas grandes cosas. Estar ahí para su equipo es realmente emocionante de ver».