NFL hace un controvertido anuncio de Jalen Carter ante Chiefs-Eagles

El Jefes de Kansas City Se enfrentará a Jalen Carter en el campo en la Semana 2 después de que la liga tomó una decisión controvertida sobre el tackle defensivo de los Philadelphia Eagles.

Carter fue expulsado del primer partido de la temporada del equipo contra los Dallas Cowboys por escupir al mariscal de campo Dak Prescott antes de la primera jugada de Scrimmage, arriesgando una suspensión adicional para el juego de esta semana. Pero la liga decidió el martes que Carter ya había tomado su castigo, un fallo que ha provocado un poco de retroceso.

La liga hace el anuncio de Jalen Carter

En una declaración publicada el martes, la liga dictaminó que Carter enfrentaría una suspensión de un juego por su acto hacia Prescott, pero decidió que su expulsión de la Semana 1 ya tenía ese propósito.

«Jalen Carter de los Philadelphia Eagles ha sido suspendido sin pagar un juego por su acto de conducta antideportiva en el partido del jueves pasado contra los Dallas Cowboys», dijo la liga, Vía NBC Sports Filadelfia. «Debido a que Carter fue descalificado antes de participar en una sola jugada, se considera que la suspensión fue atendida en la Semana 1 y perderá su control de juego».

La liga agregó que Carter no disputaría la decisión y renunció a su derecho a apelar, poniéndolo en camino para jugar contra los Chiefs el domingo.

La decisión provocó un retroceso, y se señaló que Carter tuvo la oportunidad de jugar en el primer partido de la temporada de su equipo.

«Quiero decir, Jalen Carter estaba en el campo. Estaba jugando en el juego», señaló el reportero de Chicago Sun-Times Patrick Finley en un Publicar en x. «Por eso tuvo la oportunidad de escupir a un tipo. Este fallo es tonto».

Otros no estuvieron de acuerdo con la Eyección de Carter de la NFL con una suspensión.

«El juego de los jefes de los Eagles es mucho más interesante con Jalen Carter parte de él. Pero calificar de esto una suspensión es insultante a la inteligencia básica», señaló el reportero Sam McDowell de la estrella de Kansas City en una Publicar en x.

Carter ya se había disculpado por el incidente, diciendo que fue un error de su parte y que no volvería a sucederlo.

«Fue un error que sucedió de mi lado y simplemente no volverá a suceder», dijo Carter. «Me siento mal solo por mis compañeros de equipo y los fanáticos. Lo estoy haciendo por ellos. También lo estoy haciendo por mi familia. Pero los fanáticos, mostraron el mayor amor. Los escuchaste hoy.

«Simplemente no poder terminar el … Comience el juego incluso, termine el juego … lo conseguiremos mejor. No volverá a suceder. Puedo hacer esa promesa».

Jefes que buscan rebotar

Los Jefes se encuentran en una posición inusual en la revancha del Super Bowl del domingo con las Águilas, por debajo de .500 y en el último lugar en el oeste de la AFC. Los Chiefs cayeron en una derrota de la temporada ante los Chargers de Los Ángeles, cavando un hoyo temprano después de liderar la división y la conferencia de alambre de alambre la temporada pasada.

Los Chiefs tomaron otra derrota cuando el receptor ancho de segundo año Xavier Worthy chocó con el ala cerrada Travis Kelce y dejó el juego con una lesión en el hombro. El entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, dijo que la rápida amenaza profunda sería día a día, dejando su estatus para el partido del domingo contra los Eagles en el aire.