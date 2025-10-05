NFL anuncia un castigo controvertido para los patriotas TE

Una penalización controvertida en un Patriotas de Nueva Inglaterra El dos veces en ala cerrada de Pro Bowl ahora ha resultado en un castigo financiero para el veterano de 10 años, el Departamento de Operaciones de Fútbol de la NFL anunciado El sábado, menos de 24 horas antes de que los 2-2 Patriots se enfrentaran a los buffalo invictos (4-0) en NBC’s Sunday Night Football transmisión nacional.

Austin Hooper, un Atlanta Falcons de 30 años de edad La selección de draft de tercera ronda, fue abofeteada con una multa por un total de $ 11,593 por «aspereza innecesaria» derivada de una penalización de marca fáctica. Hooper fue llamado por la penalización a las 7:51 del segundo trimestre en la victoria de la Semana 4 de los Patriots sobre el Panteras de Carolina.

La multa fue criticada por un experto, Insider Patriots de ESPN desde hace mucho tiempo Mike Reiss.

«Hooper recibió una penalización de 15 yardas en el juego de una mascarilla», escribió Reiss el sábado. «Eso parece excesivo ya que no parecía haber ninguna intención clara de que agarrara y tire».

Solo la segunda bandera de la temporada de Hooper

La llamada fue solo la Segundo contra Hooper esta temporadasu segundo año con los Patriots, y el primero desde la semana 1, cuando fue señalado por mantener en el segundo trimestre de una derrota por 20-13 ante el Las Vegas Raiders.

En 2024, Hooper no fue llamado oficialmente por penalizaciones, aunque apareció en los 17 juegos, comenzando ocho. Su única bandera durante toda la temporada fue rechazada. De hecho, en su carrera de 10 años con cinco equipos diferentes, Hooper ha sido convocado solo por 23 penalizaciones.

La penalización de la semana pasada Llegó una carrera de seis yardas Por el portador de la pelota novato de los Patriots, Treveyon Henderson, una carrera que habría llevado a Nueva Inglaterra a la línea de cuatro yardas de Carolina. En cambio, la penalización convocada contra Hooper estableció el Patriotas Volviendo a la línea de 24 yardas de Carolina para una larga situación de primer y gol.

En última instancia, el Patriotas Superó la llamada de Facebemask de Hooper, con el mariscal de campo de segundo año Drake Maye golpeando un par de pases cortos, a Henderson y luego al receptor abierto Stefon Diggs, llevando a los Patriots a la línea de cinco yardas de Carolina. Henderson lo corrió desde allí para el primer destacado del estado de Ohio. NFL aterrizaje.

Margen de victoria más grande de los Patriots en 3 años

Los Patriots ganaron el juego por un abrumador puntaje de 42-13, su mayor margen de victoria Desde 2022, cuando derrotaron a los Detroit Lions en la Semana 5, 29-0. Nueva Inglaterra también rompió la meseta de 40 puntos por primera vez desde un 2021, Semana 17 Ganar sobre el Jaguars de Jacksonvilleque terminó en un triunfo de 50-10 Patriots.

Esa temporada fue también la última en la que el Patriotas Calificado para los playoffs, y su única aparición en postemporada desde que el legendario mariscal de campo Tom Brady partió de Nueva Inglaterra como agente libre después de la campaña de 2019, un hechizo seco que los Patriots esperan romper esta vez.

Los Patriots enfrentan una prueba dura en SNF

La Nueva Inglaterra﻿ Primero, y solo, oponente de playoffs en 2021 fueron los Buffalo Bills que Sopló a los Patriots 47-17. El Patriotas Enfréntate nuevamente a los Bills el domingo por la noche, esta vez con Maye en lugar de 2021 de primera ronda Mac Jones en el centro.

De una docena de expertos en encuestados por ESPN, Solo uno – Chris Fowler de ESPN – Ha elegido a los Patriots para lograr lo que sería una gran molestia y la victoria más significativa de la carrera de Maye.

Un rápido, tres expertos encuesta USA Today Patriotswire Encontró resultados similares, con dos de los tres que recogieron los Bills, pero uno Danny Jaillet, al ver a Nueva Inglaterra chocando con lo que sería una impresionante victoria de 28-24 en el camino.