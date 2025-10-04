NFL anuncia castigo por polarizar el capitán del equipo de Houston Texans

La NFL ha impuesto su decisión sobre Houston Texans Capitán del equipo y apoyador veterano Azeez al-Shahair.

Al-shair llamó la atención e ira de los fanáticos del Titanes de TennesseeEl oponente de la Semana 4 de los Texans, después de su éxito en el mariscal de campo y la selección general No. 1 Camisa a lo largo de la línea lateral en un intento de conversión del tercer intento.

A pesar de no dibujar ninguna repercusión en ese momento, Al-Shaair ha escuchado de la liga.

Texans LB Azeez Al-Shair paga el precio del golpe en Cam Ward

«La NFL multó a #texans lb Azeez al-Shaaair $ 17,389 por maltratar al transeúnte, un golpe al área de cabeza/cuello de #Titans QB Cam Ward la semana pasada», la semana pasada «. Tom Pelissero de NFL Network informado en X el 4 de octubre. «No se lanzó ninguna bandera».

Las reacciones de los fanáticos a la obra no fueron amables con Al-Shaair, cuya reputación lo precedió.

«No hay penalización aquí» escribió el fanático quien inicialmente publicó el video que Pelissero citó. «Gracias NFL Oficiando «.

«Los árbitros se perdieron este flagrante golpe tarde/sucio en #Titans QB Cam Ward», «, El borrador de Justin Melo dijo en una publicación en x durante el juego, que el Tejanos ganó 26-0. «Señaló el jugador sucio Azeez al-Shair. Increíble esto no se llamó».

Stadium Rant’s Clint Goss en comparación Al-Shaair al anterior Bengals de Cincinnati LB Vontaze Burfict.

Burfict se topó con la liga muchas veces durante su carrera como jugador. Desafortunadamente para el TejanosTambién lo ha hecho al-Shaair.

Azeez al-Shair juega el juego de la ‘manera correcta’

Los tejanos se jactan de su «mentalidad de enjambre«, Y Al-Shair encarna que, a veces en detrimento del suyo y del equipo. Ha insistido en que no es un jugador sucio antes de enfrentar el Jaguars de Jacksonville en la semana 3, pero también reconoció que juega duro.

Al-Shaair recibió un suspensión de tres juegos Para un golpe al mariscal de campo de los Jaguars Trevor Lawrence En 2024. El QB creía que era accidental, pero se perdió el resto de la temporada 2024.

Al-Shair, quien dijo que se disculpó con Lawrence, ha tenido varios Otros incidentes también.

Ahora se anticipa que los Texans LB Azeez Al-Shair serán suspendidos por el golpe que entregó el domingo a los Jaguars QB Trevor Lawrence. La única pregunta es por cuánto tiempo. pic.twitter.com/p8phfecs02 – Adam Scha después (@adamscha después) 2 de diciembre de 2024

Al-Shair fue multado con $ 338,233 por «conducta perjudicial» después de ese golpe.

«Voy a salir y hacer lo que he hecho toda mi carrera: jugar lo más duro que pueda. Cualquiera que tenga la pelota en la mano, eso es lo que estoy tratando de golpear. Y solo hacer mi trabajo», Al-Shair dijo a los periodistas en septiembre antes de que se le pregunte si el contexto lo afectaría de alguna manera. «Solo trate de golpearlo tan fuerte como puedo hacer mi trabajo como siempre.

«Era algo en toda la liga que intentaron hacerme ser alguien que no era. Entonces, creo que para mí, he estado tratando de demostrar un punto cada semana de quién soy. Y juego duro, pero juego de la manera correcta. Entonces, por eso voy a seguir haciendo».

NFL en los bolsillos de Azeez al-Shair

Según Spotrac, el NFL ahora ha multado a Al-Shaaair $ 424,110. Ha sido multado por siete infracciones en siete juegos diferentes, todos durante el 2023, 2024Y, ahora, 2025 temporadas.

Al-Shair recibió cuatro multas solo en 2024, su primera temporada con el Tejanos.

Un capitán de dos veces del equipo para el TejanosAl-Shair está firmado hasta 2026 en un contrato de tres años y $ 34 millones. El Tejanos puede reducirlo la próxima temporada baja, ahorrándose $ 11.5 millones con $ 3.7 millones en dinero muerto en 2026, Para Spotrac.

El Tejanos Sin embargo, tendría otros $ 9 millones en dinero muerto en sus libros en 2027, sin embargo, con años nulo agregando complejidad a la situación, junto con que Al-Shaair sea un líder en el equipo.