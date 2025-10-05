NFL anuncia castigo para Seahawks $ 31 millones Star & RB

La NFL reveló castigo para múltiples Seattle Seahawks jugadores en la víspera del enfrentamiento de la Semana 5 del equipo contra el Tampa Bay Buccaneers. Corredor Ken Walker y esquinero Devon Witherspoon ambos recibieron multas por burlarse contra el Cardenales de Arizona en la semana 4.

Bob Condotta del Seattle Times informaron que ambos jugadores recibieron multas de $ 11,593. Ninguno de los jugadores recibió más disciplina, pero estará en el gancho por enviar un cheque a la liga. Si bien las billeteras de las dos estrellas son un poco más ligeras, la buena noticia es que las suspensiones no se impusieron.



Es un tramo difícil para Witherspoon que también se está recuperando de una lesión en la rodilla. La buena noticia es que Witherspoon tiene cuatro años, $ 31.8 millones contrato, Entonces la multa no lastimará demasiado al defensor.

«Walker fue penalizado por su burla, Witherspoon no lo era», Conducta notable En un mensaje del 4 de octubre de 2025 sobre X. «Arizona no tenía multas».

Esto es lo que necesitas saber como el Seahawks recibir el Bucaneros.

Los Seahawks son favoritos de 3.5 puntos contra Buccaneers en las probabilidades de la NFL

Seattle se encuentra como un ligero favorito de la casa contra Tampa Bay. El Seahawks son favoritos de 3.5 puntos versus los Buccaneers, por FANDUEL.

Ambos equipos ingresan al concurso con 3-1 y el Bucaneros están saliendo de su primera derrota de la temporada. El intento de regreso de Tampa Bay versus Filadelfia falló ya que los Bucs perdieron 31-25 ante el Águilas en la semana 4.

Los Seahawks estarán sin varios jugadores clave contra Bucs, incluidos Devon Witherspoon y DeMarcus Lawrence

Antes del concurso, el Seahawks elevados seguridad Jerrick Reed II y tackle defensivo Brandon Pili Del equipo de práctica del equipo. Seattle espera beneficiarse de un período de descanso prolongado después del enfrentamiento de fútbol de la noche del equipo contra Arizona.

El Seahawks Estará sin varios jugadores clave contra los Buccaneers, incluidos Witherspoon, Safety Amor julianocorredor de pases DeMarcus Lawrence y Tackle Josh Jones.

Se espera que la selección de segunda ronda Nick Emmanwori juegue después de perderse 3 juegos

Selección de segunda ronda Nick Emma se espera que se adapte a los Bucs. La seguridad se ha perdido los últimos tres juegos con una lesión en el tobillo.

«Estoy súper emocionado, hombre», señaló Emmanwori el 3 de octubre, Via Seahawks.com. “Me lastimé como cinco jugadas en mi debut, así que estoy listo para volver allí.

«He estado haciendo mucho rectificado para la rehabilitación y PT y esas cosas, así que estoy emocionado de mostrar la cara … Creo que merezco reiniciar, así que este es oficialmente mi segundo debut».

Seahawks QB Sam Darnold ha brillado durante la racha ganadora de Seattle

Jugador de ataque Sam Darnold se ha recuperado bien desde que luchó durante la derrota del equipo ante el San Francisco 49ers En el primer partido de la temporada. Darnold ha sido un factor importante como el Seahawks Ganó los últimos tres juegos consecutivos.

Creo que es su decisión sobre cómo está jugando «, Seahawks El entrenador en jefe Mike MacDonald dijo sobre Darnold, por Seahawks.com.

«Se mantiene fiel a sus lecturas y lo está sacudiendo cuando está allí y cuando no está, está progresando y luego lo revisan o usa sus piernas, y eso es lo que le estamos pidiendo que haga. Y creo que lo está haciendo obviamente a un nivel realmente alto en este momento».