NFL anuncia castigo para líder defensivo de Jaguars

El jaguares de jacksonville tener un jugador en cada lado de la pelota a la que se le quita el pago después de la victoria en tiempo extra sobre el Cardenales de Arizona.

La NFL anunció el sábado ese apoyador Dennis Gardeck fue multado con $11,275 por burlas y conducta antideportiva cerca del saque inicial, aunque la acción específica que llevó a la penalización no fue revelada de inmediato. Además, centro Robert Hainsey recibió una multa de $12,172 por una infracción de aspereza innecesaria (un bloqueo bajo) cometida en el tercer trimestre cuando quedaban 9:25 minutos.

Para el Cardenalesreceptor André Baccellia recibió una multa de $5,722 por una decisión de rudeza innecesaria que, según la liga, ocurrió “fuera de la jugada” cerca del saque inicial.

Gardeck se convierte en líder de la talentosa defensa de los Jags

Gardeck jugó con una ventaja notable contra su ex equipo, y eso se demostró en lo que se convirtió en su salida más fuerte de una temporada ya impresionante. Registró 1,5 capturas, cuatro golpes al mariscal de campo y presionó consistentemente. Jacoby Brissett durante todo el juego.

«Era un poco extraño que fuera tan importante para mí antes de la temporada y todo eso. Era algo que esperaba con ansias», dijo Gardeck en disponibilidad de medios a principios de esta semana. «(Era) el cumpleaños de mi mamá, así que tan pronto como tuvimos el calendario, (ella) dijo, ‘vas a jugar contra los Cardinals en mi cumpleaños y quiero ganar».

Una presencia constante para la defensiva de los Jaguars, el jugador de 31 años ha aparecido en los 11 juegos de esta temporada, sumando 38 tacleadas en total, un pase defendido y un balón suelto forzado. Se espera que siga siendo uno de los mejores apoyadores externos de Jacksonville de cara al enfrentamiento de la semana 13 contra los Titanes de Tennessee (1-10).

La mejor defensa de los Jaguars en la NFL en detener la carrera

Jacksonville (7-4) ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos, fortaleciendo su posición en la carrera por los playoffs de la AFC. Gardeck dijo que el vestuario continúa generando confianza mientras el equipo mira hacia la postemporada.

«Creo que es bueno que podamos apoyarnos unos en otros», dijo Gardeck. «Genera confianza en las tres fases del balón. Creo que es algo que une al vestuario».

La defensiva de los Jaguars se encuentra en el medio del grupo por NFL clasificaciones, pero han sido los mejores de la liga a la hora de detener la racha. El coordinador defensivo de primer año, Anthony Campanile, está recibiendo mucho crédito por su liderazgo y Gardeck se encuentra entre ellos.

“Súper creativo, súper inteligente y también quién es como hombre y líder”, dijo Gardeck. «Creo que el vestuario y los muchachos realmente responden bien al campamento. Definitivamente le ha dado nueva vida a mi carrera».

Trevor Lawrence tiene problemas de rotación

Aunque fue una de las mejores temporadas de los Jaguars en los últimos años, el mariscal de campo Trevor LorenzoEl juego no ha sido perfecto.

Lawrence ha decaído estadísticamente esta temporada y el juego aéreo parece no parar de entregar el balón. Lawrence ha lanzado una intercepción en cuatro juegos seguidos y no ha logrado alcanzar una calificación de QB de 100+ esta temporada. Contra Arizona, lanzó tres selecciones.

«La gente puede ver la cinta y emitir su propio juicio, y yo la veré y haré lo mismo». Lawrence dijo después del juego.. «Tengo que ser inteligente con el balón. Obviamente, tuvimos cuatro pérdidas de balón y todas fueron culpa mía. Soy dueño de eso y tengo que hacer mi trabajo y cuidar el balón y no poner a nuestra defensa en lugares difíciles. Lo entiendo totalmente. Pero nunca voy a jugar asustado, voy a seguir dejándolo desgarrar. Y creo que es por eso que tenemos una oportunidad al final del día porque sigues jugando. Así que nunca voy a disculparme por eso».