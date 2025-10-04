NFL anuncia castigo para el jugador de los Bears en victorias sobre Raiders

El Las Vegas Raiders se quedó corto en un mordedor de uñas, perdiendo 25-24 ante el Bears de Chicago El 28 de septiembre en el Allegiant Stadium después de que se bloqueó un gol de campo crucial. No obstante, esta victoria para Chicago fue costosa para un jugador.

El 4 de octubre, el NFL lanzó su responsabilidad del juego Informe para la Semana 4. Desarrollado en colaboración con el NFL Asociación de jugadores, el informe detalla las violaciones de las reglas relacionadas con el juego que podrían conducir a acciones de responsabilidad, con el objetivo de proteger a los jugadores mientras mantienen el equilibrio competitivo y la integridad del juego.

El corredor de los Bears, Roschon Johnson, apareció en el informe de aspereza innecesaria para el uso de su casco en un Asaltantes Jugador en el último cuarto en la marca 11:38. Como resultado, la liga le está midiendo $ 6,790 por ese incidente.

Geno Smith busca recuperarse después de la pérdida de Bears

Aunque Johnson o cualquiera NFL El jugador no quiere obtener una multa de la liga, no tuvo la peor tarde en ese juego. Geno Smith tener un difícil rendimiento, terminando 14 de 21 para 117 yardas con dos touchdowns pero lanzando tres intercepciones. Las pérdidas de balón han sido un problema persistente para el mariscal de campo veterano en las últimas tres semanas.

Smith fue sincero sobre sus luchas, criticando abiertamente su actuación contra el Ositos y reconociendo los problemas en curso en los juegos recientes.

«No. 1, cuida la pelota, no lanzando intercepciones», Smith le dijo a los medios después de la pérdida. “Esa es la forma más sencilla que puedo decirte. Primero de todosLe debo a mis compañeros de equipo salir y jugar mejor. Sentí que teníamos una gran semana de práctica; Sentí que el proceso estaba allí.

«Sentí que me sentía bien con lo que estaba viendo. El plan de juego era genial. Los muchachos lucharon con sus colas. Nos merecemos obtener esta victoria y decepcioné a esos muchachos. Entonces, hay muchas cosas que tendré que arreglar dentro de mí. Esa es la realidad».

Raiders QB Geno Smith podría usar la ira para mejorar el combustible

Smith también reconoció sentir ira y frustración consigo mismo por sus actuaciones. Los Raiders han tenido la oportunidad de asegurar victorias contra el Chargers de Los Ángeles y OsitosPero las pérdidas costosas finalmente aumentaron los resultados a favor de los oponentes.

«Más aún justo enojo. Sabes, sé que yo consiguió ser mejor. Y, para mí, como jugador, como dije, hombre, me enorgullezco de mi proceso y de la forma en que hago las cosas, y ya sabes, hay Algunas cosas que yo consiguió para hacerlo mejor. Quiero decir, es plano, y está en términos de mi juego en el campo. Sabes, sentí que, como dije, tuvimos una gran semana de práctica. La preparación estaba allí. [The] Los chicos fueron marcados.

«Viste cómo Ashton corrió la pelota hoy; viste cómo jugó la línea hoy. Viste cómo se abrían nuestros muchachos y cómo se jugó nuestra defensa.