NFL anuncia castigo para el jugador de Detroit Lions

El Leones de Detroit son uno de los mejores equipos de la NFL en este momento, y realmente mostraron sus cosas el lunes 22 de septiembre durante su enfrentamiento contra el Ravens de Baltimore durante Monday Night Football. Si bien las probabilidades se apilaron contra los leones, y la mayoría de las cabezas parlantes en la NFL pensaron que caerían para los cuervos, se retiraron de Baltimore con un 38-30 victoria.

Si hubiera alguna duda si este sería el mismo equipo con el coordinador ofensivo Ben Johnson y el coordinador defensivo Aaron Glenn, eso se puso a descansar después del juego de Baltimore. Pero, los Leones tendrán una prueba importante contra el Cleveland Browns el domingo 28 de septiembre, especialmente porque los Browns son la defensiva número 1 en la NFL, según Las últimas clasificaciones de Fox Sports. Los leones de Detroit, en comparación, son el número 14.

Si bien la victoria sobre los Ravens fue dulce para los Leones, la NFL está siendo castigada por un jugador de Detroit debido a las acciones tomadas en ese juego. Él también tendrá que pagar.

El jugador de Detroit Lions es golpeado por la NFL

Cada semana, la NFL penaliza a algunos jugadores por acciones que toman durante los juegos de la semana anterior. «Para proteger a los jugadores del riesgo innecesario y preservar el equilibrio competitivo y la integridad del juego, la Asociación de Jugadores de la NFL y la NFL ha acordado un conjunto de violaciones de reglas relacionadas con el juego que pueden resultar en medidas de responsabilidad», afirma la NFL. La liga actualiza la lista todos los sábados por la tarde con delitos de la semana anterior.

«Los jugadores son notificados de violaciones y pueden apelar cualquier fallo«, La NFL establece en su sitio web.» Los casos son escuchados por oficiales de apelaciones y ex jugadores de la NFL, Derrick Brooks, Ramon Foster o Jordy Nelson, que son designados y pagados conjuntamente por la NFL/NFLPA. Las decisiones tomadas son finales y vinculantes «.

El sábado 27 de septiembre, el NFL anunció que está multando a los jugadores de los leones Rama de Brian $ 11,598 por «aspereza innecesaria» para un «bloque bajo». No es una penalización «grande», y mirando imágenes, incluso el analista de reglas de fútbol de ESPN, Russell Yurk, dijo durante la transmisión del juego que pensó que era una mala decisión. Él parece que la rama Ni siquiera estaba tratando de bloquear. Él simplemente cayó, y el otro jugador lo tropezó con él.

Sin embargo, esos $ 11,598 irán a una buena causa. La NFL dice que el dinero recaudado de estas multas se dona al Fundación de atletas profesionales para «apoyar a las leyendas necesitadas y al Fundación de la NFL Para apoyar aún más la salud, la seguridad y el bienestar de los atletas en todos los niveles, incluido el fútbol juvenil y las comunidades que apoyan el juego «.

Detroit Lions vs. Cleveland Browns

Mirando hacia el juego de los Leones vs. Browns, el escritor de análisis de ESPN Seth Walder tiene una predicción audaz y mala para los Leones.

«Los Browns sostendrán ambos Jahmyr Gibbs y David Montgomery a menos de 4.0 yardas por acarreo «,» Él dice. «La defensa de Cleveland se clasifica primero en yardas permitidas por apuro (2.3) y la tasa de ganancia de parada de carrera (38%)». Teniendo en cuenta que tengo a ambos jugadores en mi equipo de fantasía, eso ciertamente me preocupa.

Sin embargo, la noticia positiva es que cada Analista de ESPN en su función de predicción Para la semana 4 tiene a los Detroit Lions venciendo a los Browns, incluso con la defensa mejor clasificada del equipo.