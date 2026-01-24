NFL anuncia castigo para Bills CB tras arrebato contra Broncos

Los Buffalo Bills sufrieron una desgarradora derrota ante el Broncos de Denver en la ronda divisional de la NFL, luego recibió más malas noticias el sábado.

La NFL anunció que el esquinero Tre’Davious White recibió un castigo adicional por una crisis hacia los árbitros al final del juego. White se enojó después de que un par de sanciones por interferencia de pase defensivo prepararon a los Broncos para la patada ganadora, enviándolos a una victoria en tiempo extra 33-30 y un viaje al juego de Campeonato de la AFC.

NFL anuncia castigo para Tre’Davious White

La NFL revisa los juegos cada semana y emite multas por golpes ilegales, conducta antideportiva y abuso hacia los árbitros. La liga prohíbe específicamente las “ofensas verbales o no físicas contra un árbitro”, lo que conlleva una de las multas más altas: 32.547 dólares.

White regresó a los Bills en 2025 después de pasar la temporada pasada con los Bills. Rams de Los Ángeles y los cuervos de Baltimore. Los Bills se separaron de él en la temporada baja de 2024, como parte de una serie de movimientos para reducir el tope salarial.

Antes de que comenzaran los playoffs, White dijo que se sentía agradecido de jugar después de sufrir dos lesiones importantes cerca del final de su tiempo con los Bills.

«El fútbol significa mucho, pero no es el fin ni el principio de todo. Buen juego, mal juego, mi gente todavía me amará». blanco dijo antes de la victoria del equipo en la primera ronda sobre los Jacksonville Jaguars.

«Siento que tengo mucha vida que dar además de lo que puedo hacer en el campo de fútbol. Y eso me liberó», añadió. «Simplemente creo que este juego me ha dado esa perspectiva de la vida. Y no la habría obtenido en ningún otro lugar si no hubiera pasado por esos tiempos oscuros».

Las llamadas tardías contra proyectos de ley provocaron controversia

La multa de las blancas provino de un estallido inusual del jugador normalmente ecuánime. Le gritó a un árbitro después de ser sancionado por interferencia de pase en tiempo extra y luego arrojó su casco al suelo con frustración.

El esquinero níquel de los Bills, Taron Johnson, también había sido sancionado por interferencia de pase al principio de la serie, empujando a los Broncos más cerca del alcance de los goles de campo.

Muchos fanáticos de los Bills expresaron su frustración porque White y Johnson fueron amonestados, pero un aparente agarre del receptor de los Bills, Brandin Cooks, cerca del final del tiempo reglamentario, no provocó una bandera. Si lo hubieran llamado, habría colocado a los Bills en la línea de 1 yarda en los últimos segundos, dándoles la oportunidad de un touchdown de ventaja en lugar del gol de campo de 50 yardas que patearon para empatar el juego y enviarlo a tiempo extra.

Cooks también se molestó por una intercepción en tiempo extra, una en la que cayó con el balón antes de ser despojado por el esquinero de los Broncos, Ja’Quan McMillian. En una aparición en “Good Morning Football”, Cooks dijo que cree que tenía posesión y estaba caído por contacto, lo que habría preparado a los Bills para un gol de campo ganador.

«Al final del día, fue un problema, no sólo lo que parecía, sino lo que se sentía», dijo Cooks. «Cuando miras hacia atrás, el tiempo que se dedicó a revisarlo no fue suficiente. Dada la magnitud de ese juego y la situación, es un poco decepcionante».