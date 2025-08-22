NFL advirtió a Browns sobre Shedeur Sanders: Informe

Un miembro del Salón de la Fama de la NFL dice que la liga quería demostrar un punto con Cleveland Browns jugador de ataque Shedeur SandersDecirles a los equipos que no redacten a la ex estrella de Colorado.

El draft de Sanders ha sido bien documentado. Muchos tenían que Sanders proyectara ir temprano en la primera ronda. Sin embargo, cayó a la quinta rondadonde los Browns lo seleccionaron con la selección No. 144.

Durante una aparición en el «Roggin y Rodney Show» en AM 570 LA SportsEl cuatro veces líder apresurado, Eric Dickerson, dijo que escuchó de una «muy buena fuente» que había una directiva de la NFL para que los equipos se mantuvieran alejados de Sanders.

«Te digo esto, lo que escuché de alguien que está en la NFL que la NFL dijo [teams] No lo redacten, no lo redacten «, dijo Dickerson.» Vamos a darle un ejemplo de él. Y esto vino de una muy buena fuente, una muy buena fuente «.

Dickerson dio un paso más allá, diciendo que los Browns se vieron obligados a tomar a Sanders en la quinta ronda.

«Dijo que, no diré quién, alguien llamó a los Cleveland Browns y dijo ‘No hagas eso, redactándolo'», dijo Dickerson. «Porque tampoco iban a reclutarlo … se vieron obligados a redactarlo porque alguien les llamó».

Breer: No hay conspiración con Shedeur Sanders

Se preguntó al destacado informante de la NFL Albert Breer de Sports Illustrated sobre el «informe» de Dickerson mientras estaba en el «Dan Patrick Show» y vertió un poco de agua fría sobre la idea.

«Sí. Siempre creo que este tipo de conspiraciones son un poco exageradas. No creo que haya ninguna conspiración aquí. Es relativamente simple lo que sucedió. Creo que la gran mayoría de los equipos de la NFL no lo vieron como un prospecto de primera ronda, contrario a lo que había sido para el año anterior». Dijo Breer. «Y luego creo que lo que sucede es una vez que superas la primera ronda, miras la historia a lo largo de los años, no muchos mariscales de campo van en la segunda o tercera ronda …»

Fue una decisión curiosa para los Browns de redactar a Sanders, especialmente después de seleccionar ya Dillon Gabriel en la tercera ronda. El movimiento ha colocado un foco nacional en La sala de mariscal de campo de Cleveland Y provocó controversia, particularmente después del debut de la pretemporada de Sanders en la pretemporada cuando falleció para 138 yardas y dos touchdowns.

Cleveland se negoció para seleccionar Sanders. El propietario de los Browns, Jimmy Haslam, dijo que la decisión del equipo de tomar a Sanders era la idea de Andrew Berry.

«Al final del día, esa es la llamada de Andrew Berry. Hizo la llamada para elegir a Shedeur», dijo Haslam. «Esa es la llamada de Andrew. Hizo la llamada».

El novato de los Browns, Shedeur Sanders, mantiene la perspectiva

Ha sido un viaje interesante para Sanders hasta ahora. Pero principalmente ha hecho todas las cosas correctas desde que aterrizó con los Browns, manteniendo su situación en perspectiva y el paciente permanente.

Los Browns llamaron recientemente Joe Flacco Como su inicio de la Semana 1. Cleveland aún no ha revelado el resto de su tabla de profundidad. Kenny Pickett y Gabriel también están en la mezcla.

«Oh, honestamente, hermano, realmente no busco eso. No me importa. Siempre que sea el momento de salir y jugar, soy un juego», dijo Sanders el jueves. «Siempre que llegue el momento de que se enciendan las luces, haré lo mío. No me preocupa cuándo es. No me preocupa, ya sabes, cuántas repeticiones estoy obteniendo en este punto, es lo que es porque sé cuándo se encienden las luces, cuándo todo va, cuando la presión se enciende, ya sabes, ya sabes y siempre seré así».

Cleveland abre su temporada el 7 de septiembre contra el Bengals de Cincinnati.