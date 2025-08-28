El director de «The Brutalist», Brady Corbet, envió un cine Twitter a una ráfaga el año pasado cuando se jactó de que tomó 26 carretes de existencias de películas de 70 mm, con un peso de aproximadamente 300 libras, para dar vida a su épica de 215 minutos.

El cineasta húngaro Ildikó podría haberle dado a Corbet una carrera por su dinero.

Durante la producción de su drama de tríptico «Silent Friend», que competirá por un león de oro en este año Festival de Cine de VeneciaEnyedi desarrolló más de 65,000 pies de 35 mm y casi 30,000 pies de stock de película de 16 mm, suficiente celuloide para alfombrar el lido varias veces.

Cuando se trataba del trabajo exigente de procesar sus acciones, ambos directores eligieron el NFI FilmLab de Budapest, que se fundó en 1957 y permanece a la vanguardia de la tecnología de postproducción de vanguardia. Una serie reciente de inversión ha dado una actualización dramática a sus instalaciones, incluidas las nuevas máquinas de procesamiento que Enyedi y su equipo usaron mientras filmaban a «Silent Friend».

Otros cineastas aclamados por la crítica han seguido su ejemplo, incluidos Yorgos Lanthimos («Pobres»), Pablo Larraín («María») y László Nemes de Hungría, quien llevó el «huérfano» del contendiente dorado de este año «para el laboratorio de Budapest para el procesamiento negativo de 35 mm, escaneando, clasificación de color digital y una imagen análoga y un registro de sonido.

La cabeza de cine de NFI Viktória Sovák dice que es «el laboratorio de cine más completo y más experimentado en Europa Central», que proporciona tanto analógico como una gama completa de servicios de postproducción de películas digitales.

El laboratorio es reconocido por sus profesionales altamente calificados y su meticuloso enfoque para su trabajo, con el colorista «huérfano» László Kovács que describe cómo estaba «en contacto diario con el director de fotografía Mátyás Erdély» durante la sesión de 10 semanas de la película.

Eso permitió a los técnicos tomar decisiones cruciales sobre la calificación de color en tiempo real, al tiempo que asegurar que el editor Péter Politzer «ya pudiera trabajar con material que estaba muy cerca del estilo visual final de la película».

«Una vez completado la edición, en la fase de postproducción, pasamos más de 140 horas en la calificación de color para lograr el aspecto que el público verá en los cines», dice Kovács, y agrega que el equipo logró una «calidad única en la impresión de 35 mm que nunca antes había visto».

El NFI FilmLab sigue siendo uno de los pocos laboratorios de cine en Europa que brinda servicios de postproducción analógicos completos, según Sovák, por lo que muchos directores de renombre siguen regresando.

«Muchos cineastas excelentes continúan rodando en una película de 35 mm y 70 mm, y Analog ciertamente está experimentando un renacimiento», dice ella. «Creemos que tenemos que perpetuar la tecnología analógica».