Nezar Patria admitió que la industria de los medios fue sacudida por AI

Yakarta, Viva – Viceministro de Comunicación y Digital (Wamenkomdigi) Negrasti pertenece Evaluar el desarrollo de la inteligencia artificial (AI) tiene un gran impacto y un desafío para la industria de los medios, que van desde la producción de contenido hasta los modelos de negocio.

Leer también: Ai puede destruir Microsoft



Explicó que, en el siglo XXI, la IA experimentó un desarrollo rápido hasta ahora que la tecnología podría combinar imágenes, audio y texto para crear videos o fotos realistas.

«Vemos cómo el desarrollo de esta tecnología cambia las relaciones profesionales y las relaciones de producción que existen en la corporación o incluso en la industria. Esto es lo que sacude a muchos lados de la comunidad, incluido el periodismo», dijo en Yakarta, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: Perpres ai acelerado



Wamenkomdigi también consideró, en la era digital, tal como lo es hoy, la industria de los medios está experimentando desafíos severos. Primero, proviene de una plataforma de redes sociales que se hace cargo del control de la audiencia.

«En los medios impresos hubo una fuerte relación emocional entre los lectores y los medios de comunicación. Luego, la plataforma de redes sociales llegó a controlar a la audiencia. Ahora el tráfico directo al sitio es muy pequeño porque, en promedio, la mayor parte de la distribución del contenido de los medios a través de las plataformas de redes sociales», dijo Nezar Patria.

Leer también: El intercambio asiático se abre con varios inversores compactos que venden acciones de tecnología en Wall Street



El segundo desafío es la aparición de una IA generativa que puede producir contenido automáticamente. La IA generativa ahora puede hacer un resumen al manuscrito de noticias a partir de los datos que se han procesado.

«Solo se necesitan reporteros (para producir noticias). Para el procesamiento de datos y para otros, las plataformas de aplicaciones generativas de IA pueden cambiar los materiales y la escritura», explicó.

Esto se considera que ha causado problemas relacionados con los derechos de autor porque AI puede imitar el estilo de escribir sitios de editoriales de noticias. El fenómeno de la información errónea también es abundante porque cualquiera puede hacer contenido de noticias sin credibilidad de garantía.

«¿Qué sabemos como trastorno de información o caos de información. Debido a qué? Ya no sabemos qué información es correcta o incorrecta. Especialmente con AI, no sabemos si este producto está hecho por IA o este producto hecho por humanos», dijo Nezar Patria.

Destacó, los medios internacionales comenzaron a tomar medidas para anticipar al tratar con el desarrollo de la tecnología de IA. El New York Times, por ejemplo, se adaptó a convertir su entidad en una empresa de tecnología.

«Por lo tanto, la estructura organizativa cambia. El contenido es solo un sub de la compañía de tecnología porque están en contra de las plataformas de redes sociales. Entonces, si buscamos el New York Times en Google, solo podemos ser un pequeño resumen (noticias), entonces si desea leer, debe suscribirse», explicó.

Además, varios medios internacionales también comenzaron a construir una coalición para mantener la autenticidad del contenido periodístico, incluidos los trabajos distintivos creados por periodistas de los que fueron producidos por la IA. Los editores también acordaron evitar que las máquinas de IA recopilen datos de sus sitios de noticias.

Wamenkomdigi afirmó, al producir contenido de noticias, el periodismo todavía tiene ventajas en comparación con la IA, a saber, la disciplina de verificación. «Esta disciplina de verificación es los profesionales más importantes y únicos que se dedican a buscar precisión, la verdad en los informes que se pueden hacer en serio», dijo.

El gobierno, dijo, ha preparado una hoja de ruta nacional de IA que se espera que pueda alentar el uso de la tecnología de manera ética y responsable. «Esperamos que la industria de los medios pueda ser adaptada con estos cambios», explicó.