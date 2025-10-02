Nexstar y Sinclair vs. Jimmy Kimmel: Batalla de redes y afiliados

La batalla de Jimmy Kimmel ha terminado, pero la guerra entre redes y afiliados salarios. Kimmel está una vez más en el aire en todo el país ahora que los propietarios de afiliados rebeldes Nexstar y Sinclair han retrocedido y acordaron reanudar la transmisión de su show a altas horas de la noche de ABC después de un enfrentamiento de una semana.

Kimmel fue enviado a la banca durante tres noches por ABC después de que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, amenazó con castigar la red por los comentarios que el anfitrión hizo en un monólogo. Carr arremetió contra Disney después de que Kimmel señaló que el ala derecha estaba tratando de «caracterizar al niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para anotar puntos políticos de él».

Nexstar y Sinclair sacaron a Kimmel de sus estaciones de ABC después de los comentarios de Carr, obligando a Disney a poner «Jimmy Kimmel Live! » En pausa.

En la superficie, Disney prevaleció, ¿verdad? Pero en la fría realidad de la televisión de la red en estos días, nada es tan fácil. Claro, Disney evitó un enfrentamiento más explosivo. El breve apagón llegó a una resolución tranquila, sorprendente dada la retórica acalorada al principio. Nexstar y Sinclair finalmente se unieron al pliegue, pero no antes de hacer su punto, y, tal vez, con el favor de la FCC.

Lo más importante para Nexstar y Sinclair, dos compañías conocidas por sus tácticas de hardball (solo pregunte a cualquier distribuidor de sindicación), hicieron su mensaje a Disney fuerte y claro: como afiliados, no están contentos. Y mientras presionan a la FCC para abolir el límite de cuántas estaciones puede poseer una compañía (actualmente maximizada en un número que todos juntos no alcanza más del 39% de los hogares de televisión en el país), un nexstar y Sinclair en exceso están flexionando su poder y peso.

Hace dos semanas, pocos espectadores de televisión habían oído hablar de Nexstar o Sinclair, incluso si veían regularmente estaciones propiedad de ellos. Pero ahora seguramente lo han hecho.

Nexstar y Sinclair se pusieron contenciosos con Disney en septiembre al Yanking «¡Jimmy Kimmel Live!» fuera de sus afiliados de ABC. Ese juego de poder se produjo después de las amenazas de Carr contra Disney, dando a los dos grupos de estaciones cubiertos para un boicot. Sin afiliados de Nexstar o Sinclair ABC, Kimmel estaba fuera del aire en el 25% del país. Eso obligó a Disney/ABC a banca al anfitrión durante unos días. Y a pesar de que Kimmel rápidamente regresó al aire en el 75% de la nación, el Kerfuffle expuso una grieta en curso entre las redes de transmisión y los afiliados que pueden volverse aún más tensos en los próximos años.

Alimentar la animosidad es el sentimiento entre los afiliados de que, si bien las calificaciones de la red están disminuyendo, las estaciones se ven obligadas a pagar más en «compensación inversa» a las redes. (Históricamente, las redes pagaron estaciones para llevar su programación. Pero en la década de 2000, ese equilibrio de poder se revirtió, y las redes comenzaron a exigir que las estaciones les paguen por el derecho a emitir su tarifa). Al mismo tiempo, las redes de transmisión se han vuelto más agresivas para llevar a los espectadores a sus plataformas de transmisión y lejos de sus destinos lineales, desviando las ojalas lejos de la televisión local.

«Es realmente duro», dice un ejecutivo en otro grupo de estaciones. «¿Estamos felices? No. Pero espero que podamos coexistir». Dice otro: «¿Querríamos estar en el espacio de transmisión dado este tipo de travesuras?»

Según algunos contratos de afiliados, Disney tendría derecho a licenciar «¡Jimmy Kimmel Live!» a otra estación en los mercados de Nexstar/Sinclair si sus afiliados de ABC lo mantuvieran fuera del aire. En 1993, 57 afiliados de ABC, principalmente en mercados pequeños y medianos, se negaron a transmitir el estreno del «NYPD Blue» de la red Alphabet, citando preocupaciones sobre el contenido. Entonces, en cambio, ABC despejó el espectáculo en una mezcla de estaciones independientes y de zorro en esas ciudades. Cuando «NYPD Blue» se convirtió en un éxito masivo, esas afiliados de ABC Hold Outs cedieron y agregaron el programa a sus alineaciones.

La FCC ha dado a las estaciones más margen de maniobra en los últimos años para negarse a la tarifa de la red aérea que cree que no sirve «el interés público». Pero la perspectiva de un boicot a largo plazo se volvió discutible el 26 de septiembre, cuando «Jimmy Kimmel vive!» fue restaurado en todo el país.

Tanto Nexstar como Sinclair son de tendencia conservadora, y es dudoso que esas compañías hayan estado encantadas de emitir Kimmel al señalar las debilidades de la administración Trump. Pero hay una razón más apremiante tanto Nexstar como Sinclair podrían querer buscar el favor de la FCC. (Por su parte, Nexstar dijo que «no tenía comunicación con la FCC o cualquier agencia gubernamental antes de» sacar el espectáculo de Kimmel «.

Nexstar y Sinclair buscan cambiar drásticamente la forma de la televisión local en los Estados Unidos, particularmente a través de dos medios: Nexstar se centra en el aumento de la compra del grupo de estación Tegna por $ 6.2 mil millones, lo que lo convertiría en un gigante que alcanza el 80% de las audiencias de televisión por aire. Mientras tanto, Sinclair espera impulsar la tecnología de transmisión Avanzada ATSC 3.0 (también conocida como «NextGen TV»), lo que cambiaría radicalmente el uso del espectro del aire. Los grupos de consumo dicen que la mayoría del espectro podría convertirse para el uso de no broadcast, y quizás lo más importante para Sinclair, la compañía posee una patente clave que, según los informes, podría generar miles de millones de dólares para él si 3.0 se convierte en el nuevo estándar de televisión.

Irónicamente, si los grupos de estación se fusionan, se espera que conduzca a menos medios de comunicación de televisión locales. La adopción de ATSC 3.0 también puede sacar algunos del juego a medida que los propietarios de la estación recurren a otros usos para su espectro. Bob Iger de Disney y otros han reflexionado sobre cuánto tiempo más quieren permanecer en el negocio de la televisión local a medida que cambian sus prioridades a la transmisión. Como los eventos del mes pasado han expuesto parte de la fragilidad de la antigua asociación afiliada a la red, ¿podría ser este el comienzo del fin de las estaciones?

Dice un ejecutivo de la tradición afiliada a la red de deshilachado: «Ambos vamos a rechazar si no podemos trabajar juntos».