Nexstar, Sinclair se enfrenta a Disney sobre Jimmy Kimmel: ¿Será contraproducente?

Hizo el Nexstar y Sinclair ¿Los grupos de estaciones exageran sus manos al enfrentarse agresivamente a Disney esta semana? La decisión de tirar «Jimmy Kimmel Live ”de sus afiliados de ABC, que reproducen un 25% combinado de la audiencia de la televisión, puede tener un impacto en varios frentes, incluida la relación entre Disney y esos dos grupos de estaciones que avanzan, así como el debate continuo sobre aflojar o abolir el límite de propiedad de la estación de televisión en todo el país.

Nexstar está buscando adquirir su compañero grupo de estación Tegna en un acuerdo de $ 6.2 mil millones, y muchos expertos en la transmisión creen que la decisión de la compañía de evitar a Kimmel (lo que llevó a su programa a ser bancado por el padre de ABC Disney) se hizo para curlar el favor de la Comisión Federal de Comunicaciones para aprobar esa compra. Un combo de Nexstar/Tegna pondría a la compañía combinada sobre los límites legales actuales de cuántas estaciones locales puede tener una entidad, por lo que Nexstar y otras emisoras están presionando para que la FCC aboliera esa regla. El «límite de la estación», como se le conoce en la jerga de transmisión, se establece en un alcance total del 39% de los hogares de televisión estadounidense. Los locutores desean ver a la FCC abolir la tapa de la estación por completo, o al levantarla al 50% o más.

Nexstar niega que su movimiento en Kimmel que estimuló la decisión de ABC tuviera motivaciones políticas para la empresa matriz. «La decisión de evitar»Jimmy Kimmel Live! » fue realizado unilateralmente por el equipo ejecutivo senior de Nexstar, y no tuvieron comunicación con la FCC o cualquier agencia gubernamental antes de tomar esa decisión ”, dijo Nexstar en el comunicado el jueves. Sin embargo, el anuncio de Nexstar se produjo solo después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, apareció en un podcast y criticó fuertemente a Kimmel y ABC. Una campaña de indignación aparentemente coordinada contra Kimmel comenzó a construir en los círculos de medios de derecha el lunes por la noche y el martes después del show del 15 de septiembre de Kimmel.

Mientras tanto, Sinclair Broadcast Group también tiene negocios con la FCC: Al igual que Nexstar, a la compañía le gustaría expandirse si el límite de propiedad se levanta; Además, está presionando con fuerza el nuevo estándar ATSC 3.0 que le permitiría monetizar el espectro. (Sinclair, que tradicionalmente ha defendido los puntos de vista y los comentaristas conservadores, tomó una línea más dura que Nexstar en Kimmel, exigiendo una disculpa del anfitrión y una donación a la organización Turning Point de Charlie Kirk). Sinclair no respondió a las solicitudes de comentarios.

Además de la cuestión de si Nexstar y Sinclair estaban atendiendo a la FCC, los anuncios de Nexstar y Sinclair también vienen como la relación entre las redes de transmisión y sus afiliados se han vuelto muy contenciosos en los últimos tiempos.

Los puntos de venta locales de TV reciben pagos de retransmisión de operadores de cable y satélite, y las redes toman un recorte de esos dólares de RetraS. (Ese dinero enviado a las redes se llama «compensación inversa», porque una vez, las redes solían pagar a sus afiliados para llevar sus alineaciones. Ahora, es lo contrario y las estaciones pagan las redes).

Pero los afiliados se han preocupado de que las redes exigen demasiado de ese dinero. En este momento, la mayoría de las estaciones pagan tarifas fijas a las redes por el derecho a llevar su tarifa (incluidos los deportes), pero a medida que los pagos reciben las estaciones locales de los distribuidores de TV de pago, están buscando un modelo de pago más variable con las redes.

En la FCC, Carr se ha apresurado a resaltar la creciente tensión entre las operaciones de la red nacional adjuntas a los gigantes de los medios y los intereses de los propietarios de estaciones locales.

¿Funcionó el Nexstar/Sinclair Gambit? Tal vez, al menos en ganar sobre Carr, quien agradeció a Nexstar en las redes sociales «por hacer lo correcto», aparentemente poniendo a la compañía en las buenas gracias de la FCC. Ya era probable que esta administración levantara o elevara el límite de propiedad; Ahora que Nexstar y Sinclair han encontrado el favor de Carr y Trump, probablemente sea un trato hecho.

Pero los eventos de esta semana ahora también pusieron a Nexstar y Sinclair justo en medio de una conversación nacional sobre la libertad de expresión y la Primera Enmienda, y muchas más personas que no habían oído hablar de esas compañías antes ahora que ahora las ven como oponentes en el debate de la libertad de expresión. Eso podría provocar más retroceso del público, los gremios, los sindicatos y otras entidades que podrían luchar agresivamente contra la idea de abolir el límite de la estación. «Creo que van a escuchar de muchos grupos que normalmente no hablarían», dice un observador. (Irónicamente, Nexstar posee una red de noticias, News Nation, que aparentemente sería perjudicada por más restricciones de libertad de expresión).

La gran mayoría de las estaciones de televisión son propiedad de un puñado de gigantes de televisión de transmisión como Nexstar, Sinclair, Hearst, Scripps, Gray Television y Tegna, el grupo que Nexstar espera adquirir los monopolios locales de la televisión, exacerado por la suspensión Kimmel de esta semana.

Mientras tanto, ¿qué vendrá de «Jimmy Kimmel Live», debería regresar, en esos afiliados de Nexstar y Sinclair ABC? Nexstar y Sinclair pueden ser reacios a recuperar el programa, pero los ejecutivos familiarizados con la relación de red/afiliado dicen que hay una serie de posibilidades para ABC para mantener a «Jimmy Kimmel en vivo» incluso sin algunas afiladas. Por un lado, la red podría volver a poner a Kimmel en el horario sin las bendiciones de esos grupos de estaciones, marchar hacia adelante «y ver qué hacen esos tipos», sugirió un observador.

Para ABC, si algunos de sus afiliados abandonan permanentemente «Jimmy Kimmel Live», hay varias otras opciones para llenar el vacío de la audiencia. En primer lugar, en esta era digital, una gran parte de la audiencia ya atrapa a Kimmel y su monólogo a través de las redes sociales. Además, «Jimmy Kimmel Live» se transmite en Hulu, y el público en los mercados de Nexstar/Sinclair ABC siempre podría encontrarlo allí. Y los competidores en los mercados de Nexstar/Sinclair que buscan tomar algunos ojos (ya que habrá bastante interés en el regreso de Kimmel) y tal vez buscar congraciarse con Disney podría aprovechar la oportunidad de despejar «Jimmy Kimmel Live» y cualquier otra serie ABC de la red de la red.

La estación local pre-las especies de la tarifa de la red no es nueva. En 1993, 57 afiliados de ABC, principalmente en mercados pequeños y medianos, se negaron a transmitir el estreno del «NYPD Blue» de la red Alphabet, citando preocupaciones sobre el contenido. Entonces, en cambio, ABC despejó el espectáculo en una mezcla de estaciones independientes y de zorro en esas ciudades. Cuando «NYPD Blue» se convirtió en un gran éxito, esos Holdouts de ABC Affiliats cedieron y agregaron el programa a sus alineaciones. Del mismo modo, CBS tardó en obtener una autorización nacional completa en «Late Show With David Letterman» cuando se lanzó por primera vez, pero la red de ojos también encontró formas de evitarlo.

¿La relación de red/afiliado entre ellos y Disney ya se desmoronará, se desmoronará si Nexstar y Sinclair se niegan permanentemente a emitir «Jimmy Kimmel Live» (o «la vista»?

Después de todo, si Nexstar y Sinclair se niegan a despejar algunos de los espectáculos insignia de ABC, eso definitivamente tendrá un impacto en cualquier renovación de afiliación, y otras estaciones pueden estar esperando en las alas para hacerse cargo. La mayoría de los contratos de afiliados son acuerdos de tres años, y los informes de los medios especulan que los acuerdos de afiliación de ABC de Disney con Nexstar y Sinclair se cree que están despiertos a fines de 2026.

La pérdida de afiliaciones de ABC sería un éxito para Nexstar y Sinclair, lo que tendría que encontrar una programación de reemplazo (o expandir sus ofertas de noticias locales en esas estaciones). Pero si esas compañías obtienen con éxito su deseo y los ascensores de la tapa de la estación, pueden ampliar su alcance nacional aún más, y como lo demuestra esta semana, eso podría causar más dolor de cabeza para las redes de transmisión tradicionales.

Si los grupos de estación crecen en los cambios de programación de potencia y demanda de redes como ABC, eso podría convertirse en el punto de inflexión. Las redes de transmisión, que han estado coqueteando durante mucho tiempo al salir del negocio lineal, podrían acelerar tales planes. En 2023, Bob Iger de Disney sugirió que las redes lineales «pueden no ser fundamentales para Disney», insinuando que sus activos de transmisión y cable podrían salir a la venta. A principios de este año, Iger retrocedió esos comentarios y arrojó su apoyo a sujetar a Linear. Pero un desglose en los acuerdos con los afiliados podría revertir eso nuevamente: ya, mucho la audiencia de ABC se realiza en Hulu (o ESPN, en el caso de Monday Night Football).

«La idea de que una torre envíe una señal a los receptores es una idea bastante anticuada cuando KABC en Los Ángeles podría poner su programación en Internet», dijo un ejecutivo de la red desde hace mucho tiempo. (Y de hecho, KABC, como la mayoría de las estaciones de televisión locales ahora, ya está simultáneamente todos sus noticieros en una aplicación).

«Al seguir este camino, podría abrir muchas consecuencias involuntarias para los grupos de estaciones de transmisión, precipitadas por el gobierno federal», agregó. «Pero una empresa como Disney, creo que tiene muchas opciones. Bob Iger dijo hace unos años que las redes lineales no son parte de su negocio principal. Por lo tanto, los grupos de estación están en una tierra de ningún hombre de alguna manera.

“Disney, en términos de emancipación de los afiliados, podría encontrar otras formas [to disseminate ABC programming]. En este punto, creo que las calificaciones en la televisión transmitida nunca han sido más bajas, y un evento como este podría causar un cambio de paradigma «.