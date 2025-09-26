Nexstar se une a Sinclair en el espectáculo de regreso a las estaciones de ABC

Jimmy Kimmel regresa en todo el país abecedario estaciones en los Estados Unidos

Grupo de estaciones de televisión Nexstar Dijo que reanudará la transmisión de «Jimmy Kimmel Live!» En sus 32 afiliados de ABC después de haber previsto el programa sobre los comentarios del anfitrión nocturno sobre el asesino de Charlie Kirk. El viernes más temprano, Sinclair dijo que estaba trayendo a Kimmel a sus 38 estaciones de ABCTambién invirtiendo su posición anterior.

Las decisiones de los dos grupos de estaciones terminan una protesta de corta duración de las compañías que comenzaron la semana pasada después de los comentarios de Kimmel el lunes 15 de septiembre. ABC suspendió el espectáculo el 17 de septiembre antes de recuperarlo el martes pasado, donde vio calificaciones récord a pesar de las Sinclair-Nexstar Blackout.

El regreso de «Jimmy Kimmel Live!» En todos los mercados estadounidenses es una victoria para Disney y ABC, que había sido criticada por tener cede a la presión de la administración Trump al marcar a Kimmel. Disney fue el objetivo de protestas y amenazas de consumo de boicotear sus servicios (es decir, cancelando Disney+), así como las críticas de los gremios de Hollywood y otros por la percepción de la percepción no estaba defendiendo los derechos de la Primera Enmienda.

«Hemos tenido conversaciones con ejecutivos de la compañía Walt Disney y apreciamos su enfoque constructivo para abordar nuestras preocupaciones», dijo Nexstar en un comunicado. «Como emisora ​​local, Nexstar sigue comprometida a proteger la Primera Enmienda mientras produce y transmite noticias locales y nacionales que se basan en hechos e imparciales y, sobre todo, de transmisión de contenido de transmisión que es el mejor interés de las comunidades a las que servimos. Nos separamos de la televisión por cable, los servicios de transmisión monolítica y las redes nacionales de nuestra compromiso, y la obligación, ser de las comunidades específicas.

Nexstar agregó: «Para ser claros, nuestro compromiso con esos principios ha guiado nuestras decisiones a lo largo de este proceso, independientemente de cualquier influencia externa de agencias o individuos gubernamentales».

La controversia de Kimmel se puso en marcha después de El presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazó con realizar quejas de «distorsión de noticias» contra las estaciones de ABC A menos que Kimmel fuera despedido. «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil», dijo Carr el 17 de septiembre en un podcast conservador. Los emisores de televisión, dijo, «pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante».

La decisión de Nexstar de desmayar a Kimmel fue ampliamente vista como un intento de obtener las buenas gracias de Carr, ya que tiene algunos asuntos inmediatos antes de la agencia. En agosto, Nexstar anunció un acuerdo para adquirir Tegna por $ 6.2 mil millonesun acuerdo que requiere la aprobación de la FCC; La compañía negó las amenazas de Carr influyó en su decisión a Yank Kimmel en el aire. Sinclair también afirmó «nuestra decisión de evitar [‘Jimmy Kimmel Live!’] era independiente de cualquier interacción o influencia del gobierno «.

Al anunciar que estaba trayendo a Kimmel de regreso, Disney dijo que la decisión de suspender el programa era «evitar más inflamar una situación tensa en un momento emocional para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios estaban mal y, por lo tanto, insensibles». La declaración continuó: «Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de devolver el programa el martes», 23 de septiembre.

Nexstar, con sede en Irving, Texas, tiene 32 estaciones afiliadas a ABC (23 son propiedad de la compañía y nueve son estaciones asociadas a las que brinda servicios bajo acuerdos operativos conjuntos).

Esos incluyen KTVX (Salt Lake City), WGNO (Nueva Orleans), Wten (Albany, NY), Wsyr (Syracuse, NY), WKRN (Nashville, Tenn.), Wate (Knoxville, Tenn.), Wotv (Battle Creek, Mich.), Whtm (Harrisburg, Pa.), Wric (Richmond, Va. Ga.), Ktka (Topeka, Kan.) Y WTNH (Hartford-New Haven, Conn.).

En una declaración del 17 de septiembre, Andrew Alford, presidente de la División de Radiodifusión de Nexstar, había dicho: “Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico en nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, opiniones o valores de las comunidades locales en las que estamos ubicados. Continuando. Continuando. Tiempo actual, y hemos tomado la difícil decisión de evitar su programa en un esfuerzo por dejar que prevalezcan las cabezas más frías a medida que avanzamos hacia la reanudación del diálogo respetuoso y constructivo «.