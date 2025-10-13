Nexstar refuerza su equipo nacional de ventas de publicidad

Medios Nextstar dijo que agregaría tres vicepresidentes senior a su equipo de ventas publicitarias mientras la compañía trabaja para ganar peso después de nombrar a un nuevo presidente de ventas publicitarias nacionales en julio.

Todd Schwartzman se unirá a la compañía como vicepresidente senior supervisando las ventas nacionales, mientras que Kristin Wnuk se incorporará como vicepresidenta senior de ventas, estrategia y crecimiento digitales. Ambos reportarán a Dan Lanzano, presidente de ventas nacionales. Mientras tanto, Laura Lamattina fue ascendida a vicepresidenta senior de soluciones de marketing y asociaciones de marca, y también reportará a Lanzano.

«A medida que continuamos aumentando la escala publicitaria nacional de Nexstar, estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro equipo a estos líderes talentosos», dijo Lanzano, en un comunicado. «Su profunda experiencia y visión estratégica serán fundamentales para impulsar las iniciativas de ventas multiplataforma de Nexstar y ofrecer soluciones de asociación incomparables para nuestras agencias asociadas y clientes».

Schwartzman anteriormente fue vicepresidente senior de ventas comerciales de cartera en AMC Networks y ocupó puestos de alto nivel en BC America y SundanceTV. Wnuk fue recientemente vicepresidente ejecutivo de Extreme Reach y anteriormente ocupó cargos en Hulu y Roku.

Schwartzman liderará las ventas nacionales, la estrategia y los esfuerzos de asociación en la división Networks de Nexstar y las plataformas digitales, incluidas The CW Network, NewsNation, Antenna TV y Rewind TV. Wnuk se centrará en la creación de planes estratégicos e iniciativas de crecimiento en toda la cartera digital de la división Network, así como en ventas spot nacionales, ventas políticas y ventas programáticas.

Lamattina había sido anteriormente vicepresidente y director creativo de entretenimiento de marca en CW Network. En su nuevo cargo, liderará la creación y ejecución de patrocinios personalizados en toda la división de ventas nacionales de Nexstar, así como asociaciones de marcas e integraciones de marketing. Se unió a CW en 2019 después de desempeñar cargos en Lifetime, Disney, ABC y B2+.