Nexstar planea evitar ‘Jimmy Kimmel’ sobre los comentarios de Charlie Kirk del anfitrión

Uno de los mayores dueños de las estaciones de televisión en los Estados Unidos, Nexstar Los medios de comunicación dijeron que evitaría las transmisiones de ABC «Jimmy Kimmel En vivo ”Over Communks El anfitrión hizo sobre el asesinato de activista conservador Charlie Kirk.

Nexstar dijo el miércoles que sus «estaciones de televisión asociadas y asociadas afiliadas a la red de televisión ABC evitarán» Jimmy Kimmel Live! » en el futuro previsible, comenzando con el show de esta noche «. La compañía dijo que «se opone fuertemente a los comentarios recientes hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC».

Más por venir ..