Nexstar niega que la suspensión de Jimmy Kimmel se debió a la presión de la FCC

NexstarEl propietario de la estación más grande de la nación, negó el jueves que retirara «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» fuera del aire debido a la presión del presidente de la FCC Brendan Carr.

La compañía anunció la decisión horas después de Carr amenazado tomar medidas contra los afiliados de ABC sobre los comentarios de Kimmel sobre el asesino de Charlie Kirk. Carr también instó a los afiliados a evitar el espectáculo.

Cuando se le preguntó si la decisión de Nexstar estaba influenciada de alguna manera por los comentarios de Carr, Gary Weitman, director de comunicaciones de la compañía, dijo «No».

«¡La decisión de evitar ‘Jimmy Kimmel Live!’ fue realizado unilateralmente por el equipo ejecutivo senior de Nexstar, y no tuvieron comunicación con la FCC o cualquier agencia gubernamental antes de tomar esa decisión ”, dijo Weitman.

Nexstar necesita la aprobación de la FCC para adquirir Tegna, la cuarta emisora ​​más grande, lo que requeriría levantar el límite de propiedad de la estación, lo que permite a los emisores alcanzar no más del 39% de la audiencia nacional. Weitman también negó que la decisión de Kimmel estuviera influenciada por la fusión pendiente.

ABC indefinidamente suspendido El show de Kimmel el jueves después de que Nexstar y Sinclair, otro propietario de la estación, dijeron que no lo transmitirían. La controversia se deriva del monólogo de Kimmel el lunes, en el que dijo que la «pandilla Maga» estaba tratando de «caracterizar a este niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para anotar puntos políticos de él».

Los conservadores acusaron que Kimmel estaba tratando de culpar falsamente al movimiento MAGA por la muerte de Kirk, a pesar de la evidencia y las declaraciones oficiales de que el asesino tenía «ideología izquierdista».

Apareciendo en el podcast de Benny Johnson, Carr calificó los comentarios de Kimmel «enfermo», y sugirió que la FCC tomaría medidas contra los licenciatarios si Disney no se moviera contra Kimmel.

Los expertos legales dijeron el jueves que Carr pudo haber cruzado una línea.

«No se puede amenazar a las personas», dijo Ashutosh Bhagwat, profesor de la Facultad de Derecho de la UC Davis. «En la medida en que el presidente Carr amenazaba con yank las licencias porque no le gustó lo que hizo Jimmy Kimmel, eso es inconstitucional».

Pero si los grupos de estación se adelantaron al espectáculo por su cuenta, agregó: «Eso está bien. Eso no es una acción estatal».

La Corte Suprema dirigido La cuestión de la «jawboning» del gobierno el año pasado en un caso presentado por la Asociación Nacional del Rifle.

«Un funcionario del gobierno puede compartir sus puntos de vista libremente y criticar creencias particulares, y puede hacerlo con fuerza con la esperanza de persuadir a otros para que sigan su liderazgo», escribió la jueza Sonia Sotomayor, para un tribunal unánime. «Sin embargo, lo que no puede hacer es usar el poder del estado para castigar o suprimir la expresión desfavorable».

Pero como cuestión práctica, sería muy difícil para ABC ir a los tribunales para impedir que la administración Trump aplique la presión económica, dijo Derek Bambauer, profesor de derecho en la Universidad de Florida.

«La administración ha descubierto que tiene un arma potente al ejecutar el cálculo de costos contra el objetivo de su ira política», dijo Bambauer. «La FCC tiene un muy buen conocimiento del intrincado funcionamiento del mercado de televisión de transmisión. No tiene que amenazar a ABC si puede causar problemas a las personas de una capa que ABC tiene que mantener feliz. Es una técnica muy sofisticada».

Desde diciembre pasado, Carr ha estado buscando impulsar una cuña entre las redes nacionales y los afiliados locales. En carta Para el CEO de Disney, Bob Iger, Carr argumentó que las estaciones locales son mucho más confiables que las noticias nacionales. También sugirió que ABC estaba tratando de extraer concesiones onerosas de sus afiliados.

En la entrevista en el podcast de Johnson, Carr regresó a ese tema, diciendo que era hora de que las estaciones locales «intensificaran» y rechazaran la programación nacional que no cumple con el estándar de «interés público» para los licenciatarios de la FCC.

«Una cosa que estamos tratando de hacer es capacitar a esas estaciones locales para servir a sus propias comunidades», dijo. «El interés público significa que no puede ejecutar un circo partidista estrecho».

Andrew Alford, presidente de transmisión de Nexstar, dijo el jueves que los 32 afiliados de ABC de la compañía llevarían el programa de Kimmel a «dejar que prevalezcan las cabezas más frías».

Sinclair, mientras tanto, pidió a Kimmel que se disculpe con la familia de Kirk y haga una donación a Turning Point USA, y dijo que no reanudaría llevar el programa hasta que confíe en que están los estándares que corresponden a una emisora ​​nacional.

Una información privilegiada desde hace mucho tiempo dijo que las acciones de los grupos de estación eran «transparentemente egoístas y autodirigidas».

«Esta es una señal de compensación de Craven a Carr/Trump para la reforma de las reglas de propiedad» y otros problemas, la persona dijo: «A cambio de tragar un abandono de algunas protecciones de la Primera Enmienda».