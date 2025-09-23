Nexstar continuará con Jimmy Kimmel Boicot, uniéndose a Sinclair

Después de la decisión de Disney de Reanudar que se transmitan nuevos episodios de «Jimmy Kimmel Live!» A partir del martes, propietario de la estación de televisión del grupo Nexstar Los medios de comunicación han dicho que continuará adelantando al programa.

Nexstar dijo en un comunicado el martes: «Tomamos una decisión la semana pasada de evitar»Jimmy Kimmel ¡Vivir!’ Siguiendo lo que ABC se refirió como los comentarios ‘malvados e insensibles’ del Sr. Kimmel en un momento crítico en nuestro discurso nacional. Apoyamos esa decisión pendiente de garantía de que todas las partes están comprometidas a fomentar un entorno de diálogo respetuoso y constructivo en los mercados a los que servimos ”.

La compañía continuó: «Mientras tanto, observamos que ‘Jimmy Kimmel Live! estará disponible en todo el país en múltiples productos de transmisión propiedad de Disney, mientras que nuestras estaciones se centrarán en continuar produciendo noticias locales y otras programas relevantes para sus respectivos mercados «.

Nexstar opera 28 estaciones afiliadas a ABC. Su decisión viene después Sinclair anunció el lunes que evitará «¡Jimmy Kimmel Live!» En las 38 estaciones locales de ABC opera a partir del martes, a pesar del final de Disney de la suspensión Kimmel. «Comenzando el martes por la noche, Sinclair se evitará ‘Jimmy Kimmel Live!’ En nuestras estaciones afiliadas de ABC y reemplazándola con la programación de noticias ”, dijo un representante de Sinclair. «Las discusiones con ABC están en curso a medida que evaluamos el rendimiento potencial del programa».

La negativa de Nexstar y Sinclair al aire «Kimmel» significa que casi un tercio de las aproximadamente 240 estaciones ABC nacionales no llevarán el programa por el momento.

La semana pasada, Disney sacó el programa nocturno de Kimmel después de que Nexstar y otro gran grupo de estaciones de televisión, Sinclair, dijeron que no se transmitirían «Jimmy Kimmel Live!» en ABC en sus respectivos mercados después de los comentarios en el aire del anfitrión sobre el asesino del activista conservador Charlie Kirk. Las decisiones iniciales de Disney, Nexstar y Sinclair se tomaron después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, sugirió que la agencia investigaría las quejas de «distorsión de noticias» contra las estaciones ABC a menos que retiren a Kimmel del aire.

Después de varios días de discusión entre los mejores de Disney Brass, Disney anunció el lunes que la suspensión había terminado: «El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción en el programa para evitar más inflamando una situación tensa en un momento emocional para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inquietos y, por lo tanto, insensitivos.

