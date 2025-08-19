Nexstar adquirirá Tegna en un acuerdo de $ 6.2 mil millones

En un acuerdo importante que se reúne a los grandes reproductores en el negocio local de la estación de televisión, Grupo de medios de Nexstar dijo que llegó a un acuerdo para comprar Tegna en una transacción valorada en $ 6.2 mil millones

El precio de compra incluye la deuda neta de TEGNA y las tarifas y gastos de transacción estimados. Se espera que el acuerdo, sujeto a la aprobación regulatoria, cierre en la segunda mitad de 2026.

Al cerrar el acuerdo de Tegna, Nexstar y sus socios tendrán 265 estaciones de televisión de potencia completa en 44 estados y Washington, DC, que cubren 132 de los 210 mercados de televisión del país que cubren el 80% de los hogares de televisión estadounidenses, dijeron las compañías. La compañía combinada tendrá estaciones en nueve de los 10 principales mercados y 41 de los 50 principales.

La nueva compañía «estará mejor capaz de atender a las comunidades asegurando la vitalidad a largo plazo de las noticias y la programación locales de fuentes locales confiables y preservando la diversidad de la voz y la opinión local», dijeron Nexstar y Tegna al anunciar el Pacto.

El presidente y el director ejecutivo de Nexstar, Perry A. Sook, comentó: «Las iniciativas que las perseguiron la administración Trump ofrecen a las emisoras locales la oportunidad de expandir el alcance, nivelar el campo de juego y competir de manera más efectiva con la gran tecnología y el legado de las grandes compañías de medios que tienen un alcance sin control y los recursos financieros. Principalmente en los 75 DMA. Proporcionar las noticias y programas locales centrales que sean de interés público «.

El Sr. Sook continuó: «Nexstar tiene un registro de crecimiento estelar a largo plazo a través de sus acuerdos, después de haber completado muchas transacciones bien recibidas desde 2011, incluida la adquisición de 2019 de Tribune Media. El libro de jugadas que seguimos para que esas transacciones sean exitosas, mejorando y aumentando el contenido local, ejecutar en las sinergias identificadas, y rápidamente designar nuestro balance con el balance de efectivo libre, son las mismas oportunidades y las estrategias que usamos con las transacciones. Financiamiento y un plan para una realización de sinergia significativa, creemos que la entidad combinada estará preparada para el crecimiento, la reducción de apalancamiento y la mejora del valor de los accionistas «.

Howard Elias, presidente de la junta directiva de TEGNA, comentó: “En Tegna, compartimos el compromiso de Nexstar con la transmisión local, ejemplificados por numerosas inversiones e iniciativas, premios de periodismo de la industria y la expansión significativa de nuestro contenido de noticias locales. Esta transacción, que proporcionará un valor cercano a los titulares de TEGNA, se produce en un momento de rápido cambio y reflexiones. Las perspectivas están pidiendo que las regulaciones que rigen a nuestra industria se modernicen.

Mike Steib, director ejecutivo de TEGNA, dijo: «Estamos encantados de haber encontrado un socio en Nexstar que permitirá que las estaciones de Tegna continúen haciendo lo que hacemos mejor: crear contenido local sobresaliente e impactante junto con la entrega de productos digitales indispensables a las comunidades a las comunidades a las que servimos en todo el país. Nexstar y Tegna compartiremos tanto un rico. Para servir más comunidades, en más pantallas y, en última instancia, asegurar el futuro de las noticias locales para las generaciones venideras ”.