NEX, dirección, acceso a Burgman Street

Yakarta, Viva – Suzuki Sigue siendo una marca automotriz que tiene opciones atractivas en el mercado automático de motocicletas de Indonesia. Con precio Relativamente asequible, este fabricante ofrece varios modelos que son adecuados para uso diario.

Leer también: El precio del chile se desploma cada vez más, seguido de arroz, carne de res, pollo, a los huevos



Ver Viva Automotive Viernes 3 de octubre de 2025, en la clase de nivel de entrada Suzuki presenta el estándar NEX II que tiene un precio de Rp20.18 millones en la carretera Jacarta. También hay un elegante NEX II RP. 20.5 millones y el NEX II Elegant Premium Rp.21.35 millones, con una exhibición más elegante.

Además, Suzuki también ofrece un crossover NEX II a un precio de RP21.26 millones. Este modelo viene con un diseño más resistente para el uso diario flexible.

Leer también: El precio de una gran motocicleta de Honda en octubre de 2025, de RP. 200 millones a RP1.1 mil millones



Para aquellos que buscan una moto automática práctica y económica, hay una dirección FI. Esta moto se comercializa RP21.43 millones, conocida por ser ágil para el uso urbano.

Leer también: Precios del oro de hoy 3 de octubre de 2025: Antam Stagnan, Global Products varía



Suzuki también presenta Access 125 que tiene un diseño retro-moderno. Las tres opciones de color se valoran igualmente en RP. 25.5 millones, a saber, el verde de hielo sólido, el negro mate metálico y la gracia perla blanca.

Para más segmentos premium, Suzuki presenta Burgman Street 125EX. Scooter Este estilo Maxi se vende por RP26.54 millones, con una opción de color bronce real metálico de color, azul metálico Matt Stellar y Black Metallic Matt.

Con un rango de precios de RP. 20 millones a RP. 26 millones, la motocicleta automática de Suzuki se dirige a diversas necesidades de los consumidores. Desde aquellos que necesitan un scooter conciso hasta un cómodo scooter maxi, las opciones son bastante diversas.

Suzuki Nex y la dirección son una alternativa económica para el primer usuario o trabajador diario. Mientras que Access 125 y Burgman Street 125EX son más adecuados para aquellos que desean verse elegantes con características adicionales.