Newsom declara el ‘Día de Bad Bunny’ en California, Trolls Kid Rock

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este año se ha convertido en un partido de fútbol político, y el gobernador de California. Gavin Newsom está muy feliz de tomarlo y ejecutarlo.

Newsom, de quien se espera que se postule para presidente en 2028, anunció que el domingo 8 de febrero será “mal conejito Day” en California, elogiando la “hermosa y relajante voz” del cantante y su “aspecto muy agradable”. Newsom también intentó Roca infantilel patrocinador de MAGA que encabeza el programa rival de Charlie Kirk en Turning Point USA durante el medio tiempo del Super Bowl LX, pinchándolo después de que los artistas retirado de Rock the Country de Kid Rock festival y retomando el chiste de que está “prohibido” en el Estado Dorado.

“Como mucha gente sabe, soy un tremendo amante de ‘Los Españoles’”, según un correo Sábado por la cuenta oficial de la oficina de prensa de Newsom en X, en mayúsculas, burlándose del famoso estilo de Donald Trump en las redes sociales. El español “es un hermoso idioma hablado por mucha gente hermosa en el gran Estado de California y en todo el mundo”.

La publicación de Newsom continuaba: “También soy un gran admirador de Puerrrrrrrto Rico”, el territorio estadounidense donde vive Bad Bunny. «Es por eso que declaro mañana en California como el ‘Día de Bad Bunny’ cuando Bad Bunny actúe en el gran juego en el Estado Dorado». La publicación agregaba: «¡Amamos a Bad Bunny! Es casi tan ‘sexy’ como yo, lo cual es un gran cumplido, porque no hay nadie ‘más sexy'». Feliz día de Bad Bunny, Estados Unidos. ¡¡Disfruta!! — Gobernador GCN.”

La selección de Bad Bunny por parte de la NFL como acto de medio tiempo del Super Bowl de este año hizo descontentos a los seguidores de MAGA, porque canta en español y porque se ha pronunciado en contra de la brutal represión migratoria de ICE por parte de la administración Trump. Después de que la superestrella puertorriqueña fuera anunciada como artista del medio tiempo, Trump afirmó que «nunca he oído hablar de él» y «creo que es absolutamente ridículo».

En una medida de contraprogramación, el grupo conservador Turning Point USA está presentando “The All-American Halftime Show”, que será transmitido en vivo en línea el domingo Al mismo tiempo, Bad Bunny saltará al campo del Levi’s Stadium de Santa Clara para el Super Bowl. Kid Rock es el cabeza de cartel del concierto de TPUSA.

La oficina de prensa de Newsom, en un informe separado. correocitó la cancelación de las presentaciones de Rock the Country de Kid Rock en Carolina del Sur este verano después Shinedown se convirtió en el cuarto artista en abandonar el evento.. «Kid Rock está prohibido en California. Y ahora está prohibido en más lugares», dijo la oficina del gobernador. «Música terrible. ¿Por qué está tan enojado?» (En realidad, a Kid Rock no se le prohíbe actuar en California).

Bad Bunny, el artista más reproducido en Spotify a nivel mundial en 2025, hizo historia en los Grammy 2026 como el primer artista en español en ganar álbum del año por su exitoso álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

En una entrevista la semana pasada en Apple Music antes del Super Bowl, Bad Bunny dijo que la actuación del entretiempo “será una gran fiesta”.

La superestrella latina, cuando presentó “Saturday Night Live” en octubre, había Bromeó diciendo que la gente tiene “cuatro meses para aprender español”. Esta semana, él dicho«Sé que les dije que tenían cuatro meses para aprender español. Ni siquiera tienen que aprender español. Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón, el baile del latido del corazón, eso es lo único que deben preocuparse y disfrutar. Y por supuesto elegir su equipo en el juego».