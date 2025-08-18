NewsMax pagará $ 67 millones a Dominion para resolver la demanda de difamación

Red de derecha Periódico acordó pagar $ 67 millones para resolver una demanda presentada por Sistemas de votación de dominioque había alegado que la red reclamó falsamente el proveedor de votos electrónicos manipulados en las elecciones presidenciales de 2020 en detrimento de Donald Trump.

Sistemas de votación de dominio originalmente presentó su demanda contra Newsmax en 2021Buscando $ 1.6 mil millones en daños. Dominion alegó que ciertas declaraciones hechas en la cobertura de Newsmax de las elecciones presidenciales de 2020 eran difamatorias. En un fallo de abril de 2025, el juez Eric M. Davis, del Tribunal Superior de Delaware, dictaminó que Dominion había presentado «evidencia clara y convincente» de que las declaraciones de Newsmax eran falsas y que «probablemente causarían los espectadores razonables que piensen significativamente menos favorablemente sobre Dominion que si los espectadores supieran la verdad».

En un caso similar, Fox News acordó pagar $ 787.5 millones en abril de 2023 para resolver la demanda de difamación presentada por Dominion Voting SystemsLo que alegó Fox News transmitió repetidamente y a sabiendas afirmaciones falsas sobre las acciones y la influencia de la compañía de votación en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos 2020.

En un Presentación de la SEC El lunes, NewsMax dijo: «El 15 de agosto de 2025, NewsMax Media, Inc. y NewsMax Broadcasting, LLC celebró un acuerdo de conciliación con Dominion Voting Systems, Inc. y ciertos de sus afiliados (‘Dominion’), a lo que dichas partes acordaron la demanda entre ellos por un monto de $ 67 millones que se pagarán en el total de dos Fiscal y los dos Fiscal».

Según la presentación, los pagos se realizarán en tres cuotas: $ 27 millones pagados el 15 de agosto de 2025; $ 20 millones el 15 de enero de 2026 o antes; y $ 20 millones el 15 de enero de 2027 o antes.

En un comunicado, Newsmax dijo: «Newsmax creía que era de vital importancia para el pueblo estadounidense escuchar a ambos lados de las disputas electorales que surgieron en 2020», dijo la compañía en su comunicado. «Apoyamos nuestra cobertura como justa, equilibrada y realizada dentro de los estándares profesionales del periodismo».

Más por venir