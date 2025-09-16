Newport Beach Film Festival presenta la alineación 2025

El 26 ° anual Festival de cine de Newport Beach (NBFF) ha presentado su alineación para el festival de este año, que tendrá lugar del 16 de octubre al 23 de octubre. El evento de este año proyectará más de 100 largometrajes y 250 pantalones cortos de 32 países.

El festival se abrirá con una proyección de «Blue Moon» de Richard Linklater, protagonizada por Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Canavalle y Andrew Scott. La película Night Night incluirá una proyección de «Guillermo del Toro»Frankenstein«Protagonizada por Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac y Christoph Waltz.

Some of the buzziest titles in this year’s lineup will include Nia DaCosta’s “Hedda” starring Tessa Thompson, Linklater’s “Nouvelle Vague,” Joachim Trier’s “Sentimental Value,” and Rian Johnson’s “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery,” starring Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y la Iglesia Thomas Haden.

Además de las proyecciones, el Newport Beach Film Festival se asociará con Fashion Island y StyleWeekoc para celebrar la moda y el cine en todo el sur de California. El sábado 18 de octubre, Sophie Ansari, Penn Badgley y Nava Kavelin organizarán una conversación exclusiva y firma de libros para su último lanzamiento titulado «Crushmore: Ensayos sobre amor, pérdida y mayoría de edad».

«A medida que celebramos nuestro 26º año, esta alineación une las películas más emocionantes de la temporada con cineastas visionarias de todo el mundo. Newport continúa en su tradición de destacar las películas que se convierten en contendientes de premios masivos durante toda la temporada», dijo Gregg Schwenk, CEO y director ejecutivo de NBFF en un comunicado de prensa. «Estamos encantados de compartir este programa dinámico con nuestra audiencia leal del Condado de Orange y no podemos esperar para revelar eventos aún más especiales a medida que se acerca el festival».

Lea la línea completa del festival a continuación.

Habitación central

«Niños adultos» (estreno de los Estados Unidos, California)

Director: Rich Newey

«Arco» (Francia)

Director: Ugo bienvenido

«Bad Haircut» (Estados Unidos)

Director: Kyle Misak

«Billy Knight» (Estados Unidos, estreno de la costa oeste)

Director: Alec Griffen Roth

«Cortando rocas» (Estados Unidos, Irán, Alemania, Chile, Qatar, estreno del sur de California)

Directores: Sara Khaki, Mohammadreza Eyni

«Furcy» (Francia, estreno norteamericano)

Director: Abd Al Malik

«Hedda» (Estados Unidos)

Director: Nia Dacosta

«King Ivory» (Estados Unidos, estreno de los Estados Unidos)

Director: John SwaB

«The Mastermind» (Estados Unidos)

Director: Kelly Reichardt

«No hay otra opción» (República de Corea)

Director: Park Chan-Wook

«New Wave» (Francia, Estados Unidos)

Director: Richard Linklater

«Renoir» (Japón, estreno de la costa oeste)

Director: Chie Hayakawa

«Valor sentimental» (Noruega, Alemania, Suecia, Dinamarca, Francia)

Director: Joachim Trier

«Ella baila» (Estados Unidos)

Director: Rick Gómez

«Sirât» (España)

Director Olivier Laxe

«Wake Up Dead Man» (Estados Unidos)

Director Rian Johnson

«Sumerged» (Irlanda), Director Ruán Magan (estreno de América del Norte)

Foco internacional

«Puños blazing» (Japón, estreno de la costa oeste),

Director: Takashi Miike

«Voces rotas» (República Checa, Eslovaquia, estreno de la costa oeste),

Director: Ondrej Provaznik

«Christy» (Irlanda, Reino Unido, estreno norteamericano),

Director: Brendan Canty

«Caso de Frieda» (Suiza)

Directora: Maria Brendle

«Si muere, muere: Dolph Lundgren» (Suecia, estreno de América del Norte),

Director: Andrew Holmes

«Köln 75» (Alemania, Bélgica, Polonia, estreno de la costa oeste),

Director: Ido Fluk

El hombre que vio al oso ”(Francia, estreno de la costa oeste)

Director: Pierre Richard

«Peg O ‘My Heart» (Hong Kong)

Director: Nick Cheung

«The Raftsmen» (Australia, estreno de la costa oeste)

Director: Chadden Hunter

«Roca, hierba y ruedas» (México)

Director: JM Cravioto

«El agente secreto» (Brasil, Francia)

Director Kleber Mendonça Filho

· «Un sorbo de irlandés» (Irlanda, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, estreno de América del Norte)

Director: Frank Mannion

«Song of the Fireflies» (Filipinas, estreno de la costa oeste),

Director: en Palishic

«El emprendedor insinguible» (Irlanda, estreno mundial),

Director: Craig Stuart Garfinkle

«Cuando mamá está fuera … con los suegros» (Italia, estreno de los Estados Unidos)

Director: Alessandro Genovesi

Películas adicionales

«25 gatos de Qatar» (Estados Unidos, Qatar),

Director: Mucho Hoang (estreno de California)

«Akris: moda con herencia» (Alemania)

Directorio: Reiner Woodmer (West Coast Premier)

«Clown American» (Estados Unidos)

Directores: Guilford Adams, Caset Pinkston

«Antártida – dominio uno» (Argentina)

Directores: Joaquin Azulay, Julian Azulay (estreno de América del Norte)

«Bird Boy» (Sudáfrica, Estados Unidos),

Director: Joel Soissen (estreno del sur de California)

«Blue Zeus» (Estados Unidos)

Directores: Rocky Romano, Miranda Winters (estreno de California)

«Bob Gurr: Living by Design» (Estados Unidos)

Director: Frank H. Woodward

«Cabali y la obsesión de la taza de Tiki» (Estados Unidos)

Director Josh Dragotta (estreno mundial)

«Chaplin | Espíritu del vagabundo» (Francia, Países Bajos, España, Reino Unido)

Director: Carmen Chaplin (estreno de la costa oeste)

«Charles Grodin: rebelde con una causa» (Estados Unidos)

Director: James L. Freedman

«Diplomacia de diamantes» (Estados Unidos, Japón)

Director: Yuriko Gamo Romer (estreno del sur de California)

«Dickens of a Christmas» (Estados Unidos)

Director: Gillian McKercher (estreno mundial)

«Everest Dark» (Canadá)

Director: Jereme Watt (estreno del sur de California)

«Farmacia de la luz: un salto cuántico en curación» (Estados Unidos)

Director: Ryan Wirick (estreno de la costa oeste)

«Los flotadores» (Estados Unidos)

Directora Rachel Israel (estreno del sur de California)

«Forge» (Estados Unidos), Director Jing Ai Ng

«Frankenstein» (Estados Unidos, México)

Director: Guillermo del Toro

«De esa pequeña isla» (Irlanda),

Directores: Rachael Moriarty, Peter Murphy (estreno de América del Norte)

«Era dorada de skate» (Estados Unidos),

Directores: Eddie «El Gato» Elguera, Alfredo Sr. Vicente (estreno de América del Norte)

«Harbour Chronicles: dar forma a un legado» (Estados Unidos),

Director: Chris Joesph Sardelis (estreno mundial)

«The Harvard Five» (Estados Unidos)

Director: Devon Chivvis (estreno de la costa oeste)

«Honey Bunch» (Canadá, Reino Unido)

Directores: Dusty Mancinelli, Madeleine Sims-Fewer

«Espero que aún podamos ser amigos» (Irlanda)

Directora: Aisha Tyler (estreno de América del Norte)

«Idiotka» (Estados Unidos)

Director: Nastasya Popov

«En nuestra sangre» (Estados Unidos)

Director: Pedro Kos

«The Last Dive» (Estados Unidos, México)

Director: Cody Sheehy (estreno de California)

«Vete un día» (Francia)

Director: Bonnin Amélie (estreno del sur de California)

«Bendición de limonada» (Estados Unidos)

Director: Chris Merola (estreno de la costa oeste)

«Llamemos a todo» (Estados Unidos)

Director: Elizabeth Guest (estreno mundial)

«Leer a Lolita en Teherán» (Israel, Italia)

Director: Eran Riklis

«Samurai solitario» (Indonesia, Japón, Estados Unidos)

Director: Josh C. Waller

«Mirando hacia arriba» (Estados Unidos)

Directora: Elena Neuman (estreno de California)

«Hora mágica» (Estados Unidos)

Directora: Katie Aselton (estreno del sur de California)

«Memoria para el entierro» (Francia)

Directores: Charlotte Jarrix, Maud Guillaumin (estreno en los Estados Unidos)

«La nación de Namul» (República de Corea)

Director: Songyi Park (estreno de la costa oeste)

«El negociador» (Irlanda del Norte)

Director: Trevor Birney (estreno de América del Norte)

«¡Nunca te rompan!» (Australia)

Directores: David Anthony ONG, Stephen McCallum (estreno de la costa oeste)

«El efecto OC: evolución comercial de Surf-Skate» (Estados Unidos)

Directores: Terry Corwin, Scott Hays (estreno mundial)

«Omaha» (Estados Unidos)

Director: Cole Webley (estreno de la costa oeste)

«En la ola» (Alemania)

Directores: Peter Wolf, Axel Gerdau (estreno de América del Norte)

«Una cosa estúpida» (Estados Unidos)

Directora: Linda Yellen (estreno de la costa oeste)

«Fuera de la vista» (Estados Unidos)

Directores: Rosanna Xia, Daniel Straub (estreno de la costa oeste)

«El chico Pantone» (Estados Unidos)

Director: Patrick Creadon (estreno de California)

«Paul y Paulette se bañan» (Reino Unido)

Director: Jethro Massey (estreno de América del Norte)

«Peacock» (Austria, Alemania)

Director: Bernhard Wenger

«Una promesa para un amigo; la historia de Gale Webb» (Estados Unidos)

Director: Billy Henrickle (estreno mundial)

«Las joyas de la reina» (Estados Unidos),

Director: Joshua Friedman (estreno de la costa oeste)

«Queens of the Dead» (Estados Unidos)

Directora: Tina Romero

«Un amor tranquilo» (Irlanda)

Director: Garry Keane (estreno de los Estados Unidos)

«Raoul’s, una historia de Nueva York» (Estados Unidos)

Directores: Greg Olliver, Karim Raoul (estreno de la costa oeste)

«Plan de jubilación» (Irlanda)

Director: John Kelly

«Rising Phoenix: una nueva revolución» (Reino Unido)

Director: Sheridan O’Donnell

«Rosmead» (Estados Unidos)

Director: Eric Lin

«Sequoias del mar» (Estados Unidos)

Directores: Natasha Benjamin, Ana Blanco (estreno del sur de California)

«Sicilia» (Italia, Estados Unidos)

Directores: Colin West, Rupert Critchley (estreno de América del Norte)

«Sin City: Newport Beach» (Estados Unidos)

Director: Ed Olen (estreno mundial)

«Ponerse juntos como uno» (Estados Unidos, Etiopía)

Director: Chip Duncan (estreno de la costa oeste)

«Steve Schapiro: estar en todas partes» (Estados Unidos),

Director: Maura Smith (estreno del sur de California)

«Más fuerte de lo que piensas» (Estados Unidos)

Directores: Janice C. Molinari, Melissa Forman (estreno de la costa oeste)

«El teatro está muerto» (Estados Unidos)

Directora: Katherine Dudas (estreno de la costa oeste)

«Thom Browne: El hombre que adapta los sueños» (Alemania, Italia),

Directorio: Reiner Woodmer (West Coast Premier)

«A las manos» (Estados Unidos)

Directores: Robert Istad, Marty Austin Lamar (estreno de América del Norte)

«Tokito» (Japón)

Director: Batería de Mizutani

«Tow» (Estados Unidos)

Director: Stephanie Laing (estreno de la costa oeste)

«Trango» (Estados Unidos)

Director: Leo Hoorn (estreno de la costa oeste)

«Dos a uno» (Alemania)

Director: Natja Brunckhorst

«Una bondad poco común: San Damien de Molokai» (Reino Unido),

Directores: Stephanie J. Castillo, Walter Josten, Daniel Marra (estreno mundial)

«Vuelvo» (Estados Unidos),

Director: Tamika Miller (estreno de la costa oeste)

«Underland» (Estados Unidos, Reino Unido)

Director: Rob Petit

«¡Viva Verdi!» (Estados Unidos)

Director: Yvonne Russo (estreno de la costa oeste)

«Volcanes y Estados Unidos» (República de Corea)

Director: Parque Byoung-Gil (estreno de América del Norte)

«Riqueza no contada» (Estados Unidos, Belice)

Director: Eladio Arvelo (estreno de América del Norte)

«William Wyler, Willie Forty Takes» (Francia)

Director: Bertrand Tessier