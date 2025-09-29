El 2025 Festival de cine de Newport Beach (NBFF) ha presentado sus honores del festival 2025, que tendrá lugar el 19 de octubre en Balboa Bay Resort en Newport Beach, CA. El Newport Beach Film Festival tendrá lugar del 16 de octubre al 23 de octubre, proyectando 100 largometrajes de todo el mundo.

Los homenajeados de este año incluirán a Brendan Fraser («Rental Family»), Diane Lane («Aniversario») y Mark Hamill («Life of Chuck») que recibirán el premio del icono. Kerry Condon («F1») y Jenny Slate («Morir por sexo») recibirán el premio Artista de Distinción, Tessa Thompson («Hedda») recibirá el logro sobresaliente en el premio de actuación y Noah Schnapp («Stranger Things») recibirá el premio Spotlight. El Premio Visionario de Casting de este año irá a Francine Maisler («Sinners», «Entrez Me From Nowhere»), junto con el Premio de Campeón de Artes del Arts presentado al periodista y guionista Steven Gaydos, quien recientemente se retiró de Variedad después de 33 años.

El evento de honores incluirá VariedadLos 10 actores para ver la alineación, destacando a los próximos actores como Milly Alcock («Supergirl»), Ella Anderson («Song Sung Blue»), Tonatiuh («Kiss of the Spider Woman»), Inga Ibsdotter Lilleaas («Valor sentimental»), Miles Caton («Sinners»), Guilla Mareume Marbeck («» Vagulle Vagulle «), Markoto (» «(» Rutner «), Marbeck»), Markoto y «), Markoto y»), Markoto y «), Markoto y»), Markoto y «), MarkoToe»), MarkoToe «), Markoto y»), «MarkoToe»). Familia «), Chase Infiniti (» Una batalla tras otra «) y Jay Lycurgo (» Steve «,» Peaky Blinders «).

A los homenajeados de 2025 se unirán a Scarlett Johansson, quien recibirá el Variedad Premio Legend & Groundbreaker en el evento Brunch junto con Rian Johnson, quien recibirá el Premio al Mejor Director. La película de Johnson, «Wake Up Dead Man» se proyectará el 17 de octubre en el festival.

La ceremonia se filmará para la transmisión y se transmitirá durante la ventana de votación de premios clave en enero en PBS SoCal.