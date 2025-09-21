New York Knicks instó a hacer un ajuste de Key Josh Hart

Este es el Nueva York Knicks ‘ año. Al menos, debería ser. El Pacers de Indiana y Boston Celtics están fuera de eso gracias a las lesiones, el Milwaukee Bucks Perdió un guardia de All-NBA, y el Magia de Orlando y Detroit PistonsSi bien son difíciles, simplemente no tienen tanto experiencia como los Knicks y Cleveland Cavaliers.

El año pasado, los Knicks disfrutaron de su mejor temporada del siglo XXI, aunque todavía no era suficiente, y El entrenador en jefe Tom Thibodeau fue despedido Después de hacer las finales de la conferencia.

Los Knicks trajeron a Mike Brown para liderar el equipo, y completaron su lista con Yabusele de Guerschon, Jordan Clarksony Malcolm Brogdon. La mayoría de su lista se ha mantenido intacta, y tanto los fanáticos como la oficina principal esperan una aparición en la final, como mínimo.

Para mejorar sus posibilidades, se ha instado a los Knicks a hacer un ajuste con Josh Hart.

Se espera que Josh Hart juegue un papel más pequeño

Hart es uno de los mejores «jugadores de ajetreo» en toda la NBA. La temporada pasada, la primera como titular a tiempo completo en Nueva York, promedió 13.6 puntos, 9.6 rebotes y 5.9 asistencias. Sin embargo, todos esos números se dieron un chapuzón en los playoffs, y finalmente fue trasladado a la banca en los últimos tres juegos de las finales de la conferencia.

Si bien Hart es un jugador que todo, hay un caso que se debe hacer que un escolta de mentalidad más ofensiva florezca junto a Jalen BrunsonAlejando algo de atención del capitán de los Knicks.

«Si Brown depende menos de Josh Hart y hace que la ofensiva sea un poco más dinámica alrededor de Brunson, podría funcionar a su favor». predicho Ricky O’Donnell de SB Nation. «Cualquier cosa menos que una aparición en las Finales de la NBA se considerará una decepción para los Knicks. Eso es totalmente justo dado el nivel de talento en esta lista».

Después de su mediocre de postemporada, hubo Llamadas para intercambiar a HartAunque su amistad con Brunson y el entusiasmo por hacer el trabajo sucio debería mantenerlo en Nueva York. Sin embargo, una firma subestimada este verano podría ser suficiente para expulsarlo de los cinco iniciales, al menos ocasionalmente.

Jordan Clarkson debería florecer para New York Knicks

Después de una temporada de ruptura con el Filadelfia 76ersLa llegada de Yabusele fue la adición de temporada baja más llamativa para los Knicks, aunque Clarkson debería proporcionar a Nueva York exactamente lo que necesitan.

En las últimas seis temporadas con el Jazz de UtahClarkson ha promediado 17.5 puntos y simplemente recibe más atención defensiva que Hart. Es uno de los mejores anotadores de microondas en la NBA, y si los equipos se centran demasiado en ralentizar a Brunson o Ciudades de Karl-AnthonyEntonces Clarkson puede ir a trabajar y rellenar la hoja de estadísticas.

También puede manejar la pelota mejor que Hart puede, aunque no es tan bueno un reboteador o defensor. Con Brunson y Clarkson en la pista trasera, los defensores de alto nivel como Mikal Bridges, Y Anunobyy Mitchell Robinson necesitará pisar las cosas. Por supuesto, el rebote de Hart también le permite a Brown implementar alineaciones de bolas pequeñas también, por lo que si Clarkson se integra en la alineación, los Knicks serán aún más versátiles que la temporada pasada.

Durante la temporada de firma de Brown en 2022-23, el Reyes de sacramento ocupó el puesto 17 en minutos de banca. La siguiente temporada, Sacramento fue 18. Compare eso con los Knicks de Thibodeau, que se clasificó en los dos últimos en cada una de las últimas dos temporadas.

Si el Knicks se inclina en alineaciones flexibles Y Clarkson se eleva a la ocasión, Nueva York debería ser los favoritos en el este durante toda la temporada. Sin embargo, Clarkson no ha jugado en un equipo ganador en varias temporadas, por lo que quedará por verse si su éxito individual puede traducirse en su nueva lista.