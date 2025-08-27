New York Comic Con 2025 Paneles profesionales

Nueva York Comic Con Ampliará su pista de programación profesional para la edición 2025 del evento anual, y también está poniendo una cuerda de terciopelo.

La alineación profesional comenzará con la noche de apertura de NYCC 2025 el miércoles 8 de octubre, y la programación se extenderá hasta el final de la convención el 12 de octubre. Los eventos van desde una cumbre de marketing de viernes con experiencia en marketing experimental y experiencia de la agencia de eventos12 hasta clases magistrales dirigidas por el escritor y podcaster Josh Horowitz y las marcas, incluidas la animación de Warner Bros., Kickstarter y la biblioteca pública de Nueva York.

NYCC reveló su Programa de programación principal Para 2025, el 14 de agosto, que incluye paneles para la nueva serie de televisión «Game of Thrones» «A Knight of the Seven Kingdoms» y «It» Prequel «Bienvenido a Derry».

La pista de programación profesional en la convención de cuatro días producida por ReedPop se establecerá en un espacio dedicado en el pabellón River del Javits Center y solo estará abierto a «profesionales de la industria», que incluye aquellos con los siguientes tipos de insignias y boletos: Artist Alley, Bloque de escritores, Pro Jueves, Pro 4-Días, prensa, creador de contenido, panelistas, expositores y listones.

Según ReedPop, «Los profesionales de la industria en los cómics, el entretenimiento, el comercio minorista y el espacio literario, así como los patrocinadores de NYCC, podrán participar en programas seleccionados y dirigidos por expertos dentro de sus campos, con el objetivo de llegar a aquellos que buscan aumentar sus conocimientos de la industria, afilar sus habilidades y expandir sus redes».

Los asistentes profesionales también tendrán acceso a Press & Pro Lounge, así como a las suites de medios rentables y los espacios privados en la oficina en el sitio. Las solicitudes para una insignia profesional de NYCC 2025 estarán abiertas en el sitio web de Nueva York Comic Con hasta el 5 de septiembre.

«New York Comic Con siempre ha sido un lugar donde los profesionales en muchas industrias que tocan la comunidad de la Comic Con podrían asistir a paneles de calidad y sesiones de redes», dijo Brien McDonald, vicepresidente de contenido de Reedpop. Variedad. «La introducción exitosa de nuestro Día de los Minoristas de cómics del miércoles en 2024 mostró que hay una fuerte demanda para que continuemos expandiéndonos. Este año estamos entusiasmados de ofrecer a los titulares de insignias Pro, Expositor y Artist Alley un espacio dedicado en el Centro Javits para esto y expandir nuestra programación a cinco días completos que cubren temas en la cultura pop, importantes debates de la industria y múltiples oportunidades de redes».

Vea a continuación una lista de aspectos destacados de la línea de programación profesional de este año, con descripciones proporcionadas por ReedPop:

Miércoles 8 de octubre

Día del minorista de cómics: Jim Lee, conocido por Batman, Justice League y Suicide Squad, y Todd McFarlane, cofundador de Image Comics, chatearán con los minoristas de cómics. Habrá más de cuatro horas de presentaciones y discusiones de editoriales de cómics entre los veteranos de la industria que combinan narración de historias, tutoría y charlas de la industria.

Jueves 9 de octubre

El mezclador de la industria del cómic presentado por Comic Sketch Art (Bar patrocinado por IDW Publishing and Event Bags patrocinado por Yen Press): comienza a las 7:45 p.m. con bebidas, comida y presentaciones de los propietarios de Challengers + Conversation (Chicago) Tom King, (Supergirl: Mujer de Mañana) y Courtney Menard (Directora de producción, Tiny Onion). Este mezclador está dirigido a profesionales de la industria cómica.

La Biblioteca Pública de Nueva York presentará una vez más un día completo de programación para bibliotecarios y educadores, y cualquier otro profesional interesado. Los aspectos más destacados del programa NYPL incluyen ¡WEPA! Puertorriqueños en el mundo de los cómics; Misogynoir y Multiverses: una guía de niña negra para la cultura fandom; Y espeluznante, astuto y preparado para el plan de estudios: ¡historias espeluznantes para aulas, bibliotecas y más allá!

Viernes 10 de octubre

ReedPop colaborará con la Agencia de Marketing y Eventos Experimental Global Experiencia12 para la Cumbre inaugural de marketing de popcultr en NYCC. Las sesiones incluyen: Participación y eventos en vivo: aprenda por qué las experiencias en vivo son una estrategia de marketing esencial, ya que la atención digital abarca el fragmento, y el público anhela la conexión auténtica. Juegos de mesa: aprenda cómo TTGS y TTCS crean marcas a las que pertenecen las personas y las estrategias que impulsan a sus comunidades apasionadas. Anime: aprenda cómo el anime se ha convertido en una fuerza cultural dominante mientras vuela bajo el radar del marketing tradicional y qué otras industrias pueden aprender de él.



The Return of Backyard Sports: Celebrando la alegría del juego: el panel explorará la creación de narraciones multigeneracionales en un entorno de medios multiplataforma y infinitamente fracturado. Playground Productions compró los derechos de la franquicia deportiva del patio trasero en 2022, y desde entonces ha relanzado los títulos clásicos para las consolas modernas con un enorme éxito. Este panel busca comprender cómo aprovechar la audiencia original mientras se expande a la evolución y al público nuevo. Los panelistas incluyen: James Deighan (CEO, Mega Cat Studios), Lindsay Barnett (Fundador y CEO, Playground Productions) y Chris Waters (Director de Productos, Productions Productions). Moderado por Jenny Maas (escritora senior, juegos y entretenimiento, variedad)

The Harvey Awards (solo por invitación): uno de los premios más antiguos y prestigiosos de la industria del cómic desde 1988, los Premios Harvey reconocen logros sobresalientes en múltiples categorías. Este año, los Harvey Awards regresan a New York Comic Con, destacando cómics, novelas gráficas, manga y más. Los premios de la industria son seleccionados por un cuerpo completo de profesionales de cómics y editoriales. Los nominados de este año serán seleccionados por un contingente seleccionado a mano de voces de la industria y votados por profesionales de calificación.

Voices in the Dark: The Art of Horror Audiobooks: únete a una alineación escalofriante de actores de voz y creativos mientras retiran el telón de lo que se necesita para aterrorizar solo a través del sonido. ¿Por qué el horror es exclusivamente adecuado para el audio? ¿Cómo encarnan los narradores el miedo, la tensión y los personajes monstruosos con solo su voz? ¿Y cómo los productores ejercen el ritmo y el diseño de sonido para amplificar el temor? Espere cuentos detrás de escena de las cabinas de grabación donde incluso los narradores se asustaron. Ya sea que sea un oyente desde hace mucho tiempo o simplemente le guste un buen susto, este panel lo invita a la oscuridad, y te deja preguntándote qué está al acecho justo más allá de los auriculares.

The Art Knight: Batman in Animation: Durante más de tres décadas, Warner Bros. Animation ha definido el Legacy Animado de The Dark Knight, de «Batman: The Animated Series» y «Justice League» hasta «Batman: The Brave and the Bold», «Batman: Caped Crusader» y Contra Contra DC Animated Films a lo largo del camino. El panel de estrellas de los mejores artistas y creatividades de la AMB presenta a James Tucker (productor ejecutivo y showrunner, «Batman: Caped Crusader»), Juan Meza-Leon (director, «Aztec Batman: Clash of Empires»), Mike Roth (Mike Roth (Ejecutivo y Productor Ejecutivo, «Bat-Fam») y Simon J. Smith (Productor Ejecutivo, «Batwwhewwheels»), Productora de Bat-Dephrunner, Bat-Dephring a Bat-Dephing a Bat-Dephes Arte, procesos creativos e inspiraciones que alimentan sus nuevas y audaces versiones de uno de los personajes más emblemáticos de los cómics y la cultura pop.

Sábado 11 de octubre

Kickstarter 101: Únase al jefe de publicación de Kickstarter, Oriana Leckert, para ver los consejos, trucos y estrategias detrás de las exitosas campañas literarias de crowdfunding. Aprenderá sobre los beneficios de construir la comunidad y recaudar dinero a través de crowdfunding, el panorama editorial en Kickstarter y los elementos más importantes de construir y administrar un proyecto, ilustrados con estudios de casos de autores y editores de todo el espectro literario.

Taller de escritura: Tallando tu nicho: escritores, toma tu pluma y cuaderno y únete a los autores Matt Dinniman («Dungeon Crawler Carl»), Jim Butcher («The Dresden Files»), Alexandria Bellefleur («The Devil She Knowling»), Kimberly Lemming («Me fui abredado por Aliens y ahora estoy trapado en un Rom Com»), y Rom Comoni Agradable ”) mientras hacen una inmersión profunda en la creación de escribir su nicho. El panel contará con información sobre su proceso de creación; consejos sobre ejercicios para flexionar los músculos de sus escritos; y consejos sobre cómo encontrar su voz como escritor.

Comedia Fandom: Cómo se construyen audiencias en 2025: con el paisaje de comedia en constante evolución, se está volviendo más importante para los comediantes construir su propia audiencia. Como los guardianes parecen ser menos relevantes, los comediantes ya no necesitan un set nocturno, una actuación de festival bulliciosa o un especial producido por la red para romper. Los comediantes de hoy están utilizando nuevas tácticas para alcanzar y desarrollar audiencias. Ya sean las redes sociales, YouTube o los podcasts, un solo camino hacia el éxito se ha ido a medida que los cómics están construyendo sus propias nuevas formas. Este panel discutirá las formas en que los comediantes están construyendo su público hoy, cómo la industria está evolucionando para apoyarlos, cómo los clubes los están reservando y predicciones sobre cómo podrían verse las cosas en el futuro.

Cómo las personas influyentes impulsan el descubrimiento musical: los influencers se están convirtiendo cada vez más en los fabricantes de tensores que conducen picos de transmisión, colocaciones de gráficos e incluso la demanda de giras. Este panel reúne a los especialistas en marketing, artistas y creadores de influencers para explorar los nuevos guardianes del descubrimiento musical. Profundamos en cómo las canciones se vuelven virales, las líneas borrosas entre la promoción y la autenticidad, y lo que se necesita para generar un impacto duradero más allá del ciclo de tendencia. Ya sea que esté en la música, el entretenimiento, la publicación o en cualquier campo que busque conectarse con el público de manera fresca, esta sesión ofrece una mirada detrás de la curva de las estrategias, éxitos y tropiezos que dan forma al futuro del marketing de influenciadores. Los panelistas incluyen a Josh Bernstein (presidente de Z2 Comics + Records), Sean Rameau (director de marketing digital de MNRK Music Group), Skye Sweetnam (cantante de Sump Cyco + Influencer), Pablo Douzoglou (vicepresidente de marketing de Beggars Group), moderado por Josh Goldfeder (gerente de marketing senior en la sindicada).

El arte de la entrevista con Josh Horowitz. Únase al creador y presentador del aclamado podcast «Happy Sad Confused» para una clase magistral sobre entrevistas. Josh cubrirá temas como encontrar su voz como entrevistador, DOS y no hacer que le hayan servido bien, además de consejos prácticos para construir un podcast y crear una carrera en la industria del entretenimiento.

Domingo 12 de octubre

¿Qué viene después?: La mirada de una información privilegiada de no ficción a cómo ser publicado: Únase a la agente literaria de no ficción Alia Hanna Habib («Take It From Me») mientras ofrece algunos consejos, ideas y herramientas detrás de escena del comercio para ayudar a los escritores a descifrar lo que sucede una vez que tiene un lanzamiento, propuesta o libro.

Todo lo que necesitas saber sobre la publicación independiente: ¿estás listo para publicar tu libro, pero no estás seguro de a dónde recurrir? Una opción, elegida por un número cada vez mayor de escritores, es autoedición. Únase a este panel de expertos mientras discuten el proceso y desafíos y oportunidades presentados por la publicación independiente.