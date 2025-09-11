New Tires FDR muestran sus dientes en la Honda Dream Cup 2025

Sidrap, Viva – Honda Dream Cup (HDC) 2025 celebrado recientemente en el Peak Mario Circuit, Sidrap, South Sulawesi. Este evento de carreras es uno de los jóvenes corredores que muestra la habilidad e introduce la última tecnología del mundo de dos ruedas.

En esta ocasión, Pt Suryaraya Rubberindo Industries presentó Neumáticos para carreras Último Campeón de FDR Gen-2 Sport MP27. Este producto se introduce a un tamaño de 100/80-14 y se usa directamente en varias clases de carreras.

Los neumáticos Sports MP27 se usan en la clase HDC 7 (estándar de 130cc Honda), HDC 10 (estándar 160 Honda Vario) y HDC 14 (Honda Standard 125cc, sala de exposición local). La presencia de este nuevo tamaño proporciona una opción más amplia para el equipo de carreras para determinar la estrategia.

Técnicamente, Sport MP27 viene con un compuesto suave de segunda generación. Se afirma que este material proporciona un mejor agarre para que los corredores puedan tener más confianza al maniobrar en esquinas rápidas o frenados duros.



FDR Champion Gen-2 Sport MP27 Carrera Neumáticos

Además, también se dice que el nuevo compuesto tiene una resistencia más larga. «A partir de los resultados de la prueba de 22 vueltas en el pequeño circuito de Sentul, la condición del neumático todavía está en buenas condiciones y tiene el potencial de ser reutilizado», dijo Denny Setiawan, después del Jefe de Investigación de Investigación de Market de FDR, citado de una declaración oficial, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Se dice que los neumáticos deportivos MP27 pueden proporcionar un rendimiento estable en condiciones de camino seco o húmedo. Su capacidad para mantener la estabilidad en un camino recto también es un récord positivo para algunos corredores que intentan directamente.

No solo se usa en la pista de carreras, se dice que este neumático se usa para las necesidades diarias. «Esta llanta deportiva MP27 también es segura para el uso diario, especialmente para los usuarios que buscan tamaños más grandes», agregó Denny.

Varios corredores también dieron una respuesta después de usar los neumáticos en HDC 2025 «. Los neumáticos FDR Sport MP27 son buenos, el máximo agarre y me dan más confianza cuando se acerquen», dijo Andi Ifan Ardiansyah, Sumber Jaya Racing Team Racer.