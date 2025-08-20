New Red Wings Trade Pitch aterriza $ 16 millones al rival de la división

El Detroit Red Wings están tratando de hacer los playoffs de la Copa Stanley una vez más. Ha pasado casi una década completa desde que Detroit patinó por última vez en la postemporada. Sin embargo, se han acercado en las últimas temporadas. Y esto podría ser una campaña de marca o ruptura en su reconstrucción.
Por primera vez bajo Steve Yzerman, los Red Wings dieron un paso atrás la temporada pasada. Si no fuera por un cambio de entrenador de mitad de temporada, podría haber sido peor. Sin embargo, gracias en parte al nuevo entrenador en jefe Todd McLellan, Detroit bajó de 91 puntos a 86 puntos en 2024-25.
Detroit no ha hecho un gran movimiento de salpicaduras este verano. Su movimiento más significativo fue adquiriendo el portero John Gibson de los Anaheim Ducks. Más allá de ese comercio, Detroit firmó a Jacob Bernard-Docker, Travis Hamonic, James Van Riemsdyk y Mason Appleton.
Sin embargo, este equipo todavía tiene espacio para hacer movimientos. Y hay algunas oportunidades de intirguing que podrían seguir en el mercado comercial. Dado cómo se ve la agencia libre de la NHL, su mejor oportunidad de hacer un movimiento se produce en el mercado comercial también.
Con todo esto en mente, Heavy.com propone el siguiente comercio entre las alas rojas y el Avalancha de Colorado:
Detroit Red Wings adquiere: Ross Colton
Avalancha de Colorado adquirir: Michael Rasmussen
Ross Colton podría proporcionar una mejor puntuación para Red Wings
Una de las principales áreas de necesidad de Detroit este verano fue anotar la profundidad. Detroit necesitaba un delantero de los seis primeros, que aún no han agregado. Sin embargo, también necesitaban encontrar goles en la alineación para ayudar a apoyar a las estrellas en la cima.
Colton ciertamente podría proporcionar estos objetivos. Tiene una temporada de más de 20 goles en su haber, anotando 22 goles en su primera temporada completa con el Tampa Bay Lightning en 2021-22. Desde entonces, ha marcado constantemente 16 o 17 goles por temporada.
Otro aspecto puede apreciar que Detroit es su pedigrí de la Copa Stanley. Ganó la copa con el rayo en 2021, cuando Tampa derrotó al Montreal Canadiens. Además, hizo otra final de la Copa Stanley en 2022. Irónicamente, perdieron ante la avalancha esa temporada.
Finalmente, Detroit puede beneficiarse de su presencia física. Ha registrado al menos 140 hits en cada una de las últimas cuatro temporadas. Además, ha registrado al menos 145 hits en tres de las últimas cuatro campañas. En general, verifica muchas casillas importantes para las alas rojas.
Salario de cobertizo de avalanchas, recuperarse con la propuesta de comercio
La avalancha está tratando de ganar la Copa Stanley una vez más. Como resultado, cambiar a un jugador como Colton es un poco difícil. Sin embargo, hay algo de lógica en el movimiento.
Rasmussen es un jugador muy similar a Colton. No tiene el mismo toque de puntuación que Colton. Pero aún puede marcar goles, después de haber alcanzado más de 10 goles en cada una de las últimas cuatro temporadas. Además, él es una presencia física que también es un bloqueador de disparos.
La primera selección de primera ronda hace todo esto mientras hace menos que Colton también. Él es firmado para un año extraPero dado que es dos años más joven que Colton, Colorado puede trabajar con eso.
La avalancha ciertamente no cambiará a un jugador como Colton por nada. Sin embargo, este comercio propuesto les da cierta flexibilidad salarial adicional. Y tienen la oportunidad de que su ofensiva pueda desarrollarse un poco más en las próximas temporadas.
