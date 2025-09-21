New Honda Beat Sale Rp21 millones

Kuala Lumpur, Viva – Honda Beat Conocida como la mejor motos automática de scooter en la región del sudeste asiático. Esta pequeña moto es la elección de muchas personas porque es práctico, económico y adecuado para su uso en las calles urbanas. Ahora, el último modelo está oficialmente presente en Malasia con una apariencia más fresca.

Boon Siew Honda Malasia finalmente presentó el Honda Beat 2025. Se ofrecen dos nuevos colores, a saber, blanco y negro. La presencia de este color complementa la antigua elección que anteriormente tenía un mate plateado y verde.

Citado Viva Automotive De BikesRepublic, domingo 21 de septiembre de 2025, el Mamesin usó sigue siendo el mismo, que es 110cc esp. Su fuerza alcanza 8.7 caballos de fuerza, mientras que el par máximo es de 9.5 nm. Este rendimiento se considera bastante capaz para el uso diario.

Con respecto al consumo de gasolina, esta moto es famosa por ser económica. Honda Beat puede viajar a una distancia de aproximadamente 58 km con un litro de gasolina. Además, esta moto también ha sido certificada EEV, lo que hace que sus emisiones sean más amigables con el medio ambiente.



Honda Beat 2025 vendido en Malasia

En términos de seguridad, el Honda Beat está equipado con un sistema de frenado CBS (sistema de frenos combinado). Esta tecnología hace que el frenado sea más estable porque los frenos delanteros y traseros funcionan juntos. De hecho, esta moto ha embolsado la certificación de tres estras del Proyecto de Seguridad MyMAP en Malasia.

Las características ofrecidas también están bastante completas para el tamaño de la moto de nivel de entrada. Hay un puerto de cargador para llenar la energía del teléfono celular, el equipaje de 12 litros debajo del asiento, hasta la percha de los productos en el frente. Todas estas características hacen que el motor sea más funcional.

La iluminación es LED completo en los faros. Los paneles de medidores digitales aparecen modernos con indicadores ecológicos para la información de la batería. Esta combinación hace que la experiencia de manejo sea más práctica y cómoda.

El tanque de gasolina de capacidad de 4.4 litros se considera suficiente para el uso diario. Con un peso de solo 88 kilogramos, esta moto es fácilmente controlada por cualquier persona. Tanto los usuarios principiantes como los experimentados se sentirán ligeros al conducir.

El último Honda Beat comenzará disponible el 20 de septiembre de 2025. Precio La introducción se fija en alrededor de RM6,090, o equivalente a Rp21 millones. Esta cifra lo mantiene competitivo en la clase automática de motocicletas de nivel de entrada.