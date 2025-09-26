New Honda Adv 160 ahora está utilizando HSTC, una característica sofisticada para un control más seguro

VIVA – Pt Astra Honda Motor Volver a presentar actualizaciones a su scooter de aventureros, ADV 160agregando tecnología HSTC (Control de torque seleccionable Honda).

Característica Esta es una de las principales atracciones de la nueva versión de ADV 160 lanzada. HSTC funciona como sistema Control de tracción, que proporciona seguridad adicional, especialmente al pasar por una superficie resbaladiza o condiciones de carretera desafiantes, para que el conductor pueda sentirse más seguro en diversas situaciones.



El nuevo Honda Adv 160 aparece en iMOS 2025

¿Qué es HSTC y cómo funciona?

HSTC es un sistema de control de tracción que monitorea la velocidad de las ruedas delanteras y traseras. Si el sistema detecta que la rueda trasera pierde el agarre (giro), HSTC reducirá automáticamente el par del motor o ajustará la fuente de alimentación para que el agarre sea estable nuevamente.

Es decir, esta característica ayuda a prevenir el deslizamiento cuando el gas es demasiado agresivo o cuando conquistan curvas sobre asfalto húmedo o superficie desigual.

En el escenario de uso diario, HSTC es muy útil cuando pasa por un camino húmedo, hacia abajo con una curva o mucha grava fina.

Con la existencia de HSTC, la pérdida potencial de control se puede reducir, lo que en última instancia mejora los aspectos de la confort y la seguridad.

Ventajas de Honda Adv 160 con HSTC

La adición de características de HSTC a ADV 160 trae algunas ventajas reales para los usuarios:

1. Control activo de tracción

Gracias a HSTC, las ruedas traseras no son «demasiado agresivas» al recibir energía del motor. El sistema ayuda a mantener el empuje para no cruzar el límite de agarre.

2. Estabilidad en condiciones resbaladizas o desafiantes

Al enfrentar una carretera húmeda o una superficie rugosa, el sistema HSTC funciona para detectar y prevenir el deslizamiento, lo que a menudo es una causa de accidentes menores en las moto.

3. Control suave y receptivo

Con la intervención automática del sistema, la transferencia de par y la aceleración se vuelven más suaves. El conductor no siente inmediatamente el aumento en el poder que puede ser sorprendente.

4. Aumento de la autoconfianza

Debido a que el motor se vuelve más estable, el conductor puede concentrarse en conducir sin preocuparse demasiado por perder el agarre. Esto es muy importante para los usuarios de ADV 160 que a menudo pasan la carretera urbana o las rutas todoterreno de carretera.

Impacto en el mercado de scooter aventureros



Mostrar nuevo Honda Adv 160

Es probable que HSTC incrustando en ADV 160 posicione esta moto como una de las scooters de aventureros más sofisticados de su clase. Este tipo de característica anteriormente generalmente viene en motos de clase alta o deportes premium.

Con la presencia de esta tecnología, Honda ofrece un valor agregado que puede atraer a los consumidores que desean más seguridad sin tener que ir a un deporte automovilístico costoso.

En términos de competencia, ADV 160 ahora tiene ventajas sobre otros scooters aventureros en el mercado indonesio que aún no ha adoptado un sistema de control de tracción. Los competidores deben ajustarse inmediatamente para no retrasarse.

Al agregar tecnología HSTC, el Honda Adv 160 es más maduro como un scooter de aventurero moderno. Esta característica agrega una sensación de seguridad y comodidad para el conductor, especialmente cuando enfrenta condiciones de carretera difíciles. La era de los scooter aventureros ahora es cada vez más interesante con la presencia de características como controles de tracción que eran exclusivamente exclusivos en motocicletas de clase alta.

Para aquellos de ustedes que buscan una moto de aventura diaria con la última tecnología y habilidades de conducción difíciles, la versión HSTC de ADV 160 debe incluirse en la lista de consideraciones principales.