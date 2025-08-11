New Go Public, Ex -Wife respondió a la relación de Ari Lasso con Dearly Joshua

Yakarta, Viva – La vida personal del legendario cantante Ari lasso De vuelta en el centro de atención después de anunciar su historia de amor con Qoshua. La pareja presentó oficialmente su relación con el público en mayo de 2025, mientras asistía a la boda de Luna Maya y Maxime Bouttier en Bali.

Leer también: Más popular: Rizky Alatas Sindir Erika Carlina, Perfil de Dearly Joshua New Lover Ari Lasso



El momento de su íntima unión en el evento provocó la atención de los internautas, quienes comenzaron a especular sobre el estado de su relación. Ahora, ex -esposa Ari lasso, Vita DessyTambién dio una respuesta sobre la nueva relación de su exhusband.

«Estoy feliz. No hay problema (están cerca). Todo está bien», dijo Vita cuando se conoce en el área del sur de Yakarta, domingo 10 de agosto de 2025.

Leer también: Caro de Joshua: el nuevo amante de Ari Lasso, ¡el círculo no está jugando!



Vita afirmó que su relación con Ari Lasso siguió siendo armoniosa, especialmente en interés de sus hijos. A pesar del divorcio en febrero de 2024, la comunicación entre los dos permanece bien mantenida. Vita explicó que sus patrones de comunicación no experimentaron cambios significativos, con un enfoque en la responsabilidad como padres.

El matrimonio de Ari y Vita, que tuvo lugar desde 1999, fue bendecido con cinco hijos, incluidos los hijos del matrimonio anterior de Vita. Aunque la decisión de divorcio había conmocionado al público, Ari enfatizó que el divorcio no fue desencadenado por la presencia de una tercera persona.

Leer también: Vaya a público con Ari Lasso, internautas Guduk Instagram.



Ari lasso y cariño del viaje de amor de Joshua

La cercanía de Ari Lasso y mucho Joshua se vio por primera vez cuando asistieron a la ceremonia de boda de Luna Maya y Maxime Bouttier en Bali en mayo de 2025.

En ese momento, Ari parecía apuesto con un traje, mientras que era increíble con un vestido elegante, desencadenó especulaciones sobre relaciones especiales entre los dos.

Sin embargo, esta pareja es solo oficial hacer público El 31 de julio de 2025, mientras asistía a la recepción de la boda de Luna Maya y Maxime Bouttier en el Hotel Four Seasons, Yakarta.

A través de las cargas en Instagram, Ari compartió un momento íntimo con caras, incluidas las fotos cuando se tomaron de las manos, acompañadas de una cita reflexiva que señaló su viaje de amor.

«No siempre es fácil, no siempre es cierto. Cuando el amor encuentra un lugar en tu corazón, ¿lo quieres? El amor no es fácil», escribió Ari, citando la letra de la canción Love no es fácil de White Lion.

La carga muestra que su relación ha sido a través de varios desafíos, que van desde tiempos difíciles hasta el momento de la felicidad mutua. Ari también llamó caro como «Baby Beasty» en uno de los comentarios, que muestra una cercanía emocional cada vez más cercana.

Cariño, un hombre de negocios culinario que tiene un restaurante de la madre indonesia en la presa de Hilir, Yakarta, es conocida como una figura elegante y activa en el mundo socialito, con un círculo amistoso de amistad que incluye celebridades como Luna Maya, Aurel Hermansyah y Yuni Shara.

Apoyo de colegas de celebridades

La relación entre Ari Lasso y Djoshua recibió una respuesta positiva de varios otros artistas y figuras públicas. El guitarrista de Dewa 19, Andra Ramadhan, apoyó al comentar: «Feliz por ti, hermano». Mientras tanto, el ex ministro de transporte Budi Karya Sumadi escribió: «Wow, esto es muy adecuado, Masbro».

Estos comentarios reflejan el entusiasmo y el apoyo de la amistad de Ari por su nueva relación. Además, Luna Maya, una vieja amiga de Ari, también transmitió una broma ligera diciendo que Ari e muy «seguido inmediatamente» para casarse, agregando a la cálida atmósfera en medio de su felicidad matrimonial.

Respuesta pública y expectativas futuras

La presencia de Ari Lasso y Djoshua en la boda de Luna Maya y Maxime Bouttier no solo es un momento de su público, sino que también atrae la atención pública que está entusiasmada con el desarrollo de sus historias de amor.

Aunque ambos tuvieron tiempo de mantener la privacidad al no subir muchos momentos juntos en las redes sociales, su química que se vio en varias ocasiones logró capturar los corazones de los internautas. Con el apoyo de los colegas de Vita Dessy y Celebrity, la relación de Ari y Dearly parece haber recibido la bendición de varias partes.

El público ahora está esperando la continuación de su historia de amor, que parece seguir en el centro de la industria de la industria del entretenimiento indonesio.