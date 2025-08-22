New Blackhawks Comercio Tierra Top-6 Soporte para Connor Bedard

El Chicago Blackhawks esperan dar un gran paso adelante en 2025-26. Connor Bedard y los Blackhawks no tuvieron la mejor temporada el año pasado. El entrenador en jefe Luke Richardson fue despedido durante la temporada. Y el equipo generalmente parecía dar un paso atrás en el hielo.

Chicago contrató a Jeff Blashill Como el nuevo jefe de banco este verano. Este es el primer trabajo de entrenador en jefe de Blashill desde que pasó siete años detrás del banco con el Detroit Red Wings. Su trabajo más reciente fue como asistente de Jon Cooper en el Tampa Bay Lightning.

Blashill tiene la tarea de llevar a este equipo a su próxima era de gloria. Hasta ahora, sin embargo, el equipo no le ha dado mucho en el camino de las adiciones de la lista. De hecho, el mayor movimiento de Chicago hasta este punto es extender la estrella joven Frank Nazar a un contrato de siete años el jueves. Más allá de eso, Andre Burakovsky y Sam Lafferty son las adiciones de marquesina.

Los Blackhawks necesitan suministrar a Blashill y Bedard con más. El nuevo jefe de banca de Chicago ciertamente se lleva bien con los jugadores más jóvenes. Pero necesitan algún talento establecido para ayudar a este equipo potencialmente a dar el siguiente paso.

Con esto en mente, Heavy.com propone el siguiente comercio entre Chicago y su rival original de Six, el Boston Bruins:

Chicago Blackhawks adquiere: Casey Mittelstadt

Boston Bruins adquiere: Lukas Reichel y una selección de segunda ronda de 2026 originalmente propiedad de los Toronto Maple Leafs.

Casey Mittelstadt podría restablecerse a sí mismo

Han sido unas temporadas salvajes para Mittelstadt. La primera selección de primera vez surgió como uno de los seis primeros centros para los Buffalo Sabres hace unos años. Sin embargo, Buffalo no iba a ninguna parte rápido. Y eligieron intercambiar a Mittelstadt a la avalancha de Colorado en la fecha límite de comercio de la NHL 2024.

Mittelstadt mostró destellos de lo que lo convirtió en un talento prometedor en Buffalo. Al mismo tiempo, nunca dio el salto para convertirse en un verdadero centro de segunda línea en un equipo contendiente. Por alguna razón, no pudo encontrar consistencia con la avalancha.

En la fecha límite de comercio de la NHL 2025, Colorado Cut Bait. Lo enviaron a los Boston Bruins en un intercambio que envió a Charlie Coyle a la otra manera. En 18 juegos con Boston, anotó cuatro goles y seis puntos.

Mittelstadt es un anotador constante de 40-50 puntos cuando está en su juego. Quizás pueda encontrar su consistencia en Chicago. Ciertamente recibiría todas las oportunidades para encontrar su marca.

Blackhawks tiene opciones con Mittelstadt Trade Pitch

Mittelstadt podría trabajar de muchas maneras para Chicago. Tal como están las cosas, es poco probable jugar al centro entre los seis primeros. Bedard es el centro de primera línea indiscutible. Y Nazar parece estar cementado como el ancla de segunda línea que se dirige al 2025-26.

Sin embargo, hay oportunidades para Mittelstadt. Podría empujar a Burakovsky por la alineación, por ejemplo. Existe la posibilidad de que también pueda ver el tiempo como el centro de la segunda línea. Blashill podría elegir tener a Nazar en el ala de Bedard, liberando el trabajo de segunda línea para la toma.

Mittelstadt tiene un historial sólido y tiene un talento claro. Se trata de armarlo y encontrar consistencia. Este comercio propuesto podría ser lo que ve que la primera selección de primera ronda descubre que su toque de puntuación nuevamente avanza.