New Agya Gr Sport hace que el oponente no se mueva en el Campeonato Nacional Yogyakarta Slalom

Yogyakarta, Viva – La arena del estadio Mandala Krida es testigo del dominio Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) en el Campeonato Nacional (Campeonato Nacional) Slalom Yogyakarta 2025.

En casi todas las clases prestigiosas, este equipo logró ubicarse en el podio superior y reforzar su reputación como una de las principales fuerzas del mundo del slalom del país.

El éxito es inseparable de la contribución de cuatro Peslalom principales, a saber, Adrianza Yunial, Anjasara Wahyu, Alinka Hardianti y Andi Muhammad Naufal Shafwan.

Parecen consistentes con un registro de tiempo competitivo. El apoyo del equipo técnico que prepara la configuración óptima en el nuevo auto AGYA GR Sport es un factor determinante para el éxito del equipo.

Una de las actuaciones más robadas provino de Anjasara Wahyu. Grabó el tiempo más rápido de 40,296 segundos en la clase del Grupo F (modificación) y tenía derecho al primer título. El récord de tiempo solo era delgado de la rival más cercana, Adrian Septianto, quien anotó 40.475 segundos.

«La competencia es muy ajustada, pero gracias al apoyo del equipo y los autos que están bien preparados, podemos dominar el curso de la competencia», dijo Anjasara en una declaración oficial recibida por Viva Automotive, viernes 26 de septiembre de 2025.

La victoria también proviene de otras categorías. Alinka Hardianti presentó el título en el Campeonato Nacional Femenino, mientras que el trío Adrianza, Anjasara y Andi lograron colocar a TGRI como campeones en el equipo de un campeonato.

La serie de victorias muestra que la competencia en el Campeonato Nacional de Slalom es cada vez más competitiva. TGRI demuestra poder competir con otros equipos, aunque algunos oponentes usan vehículos con mayor capacidad del motor.

Los esfuerzos de desarrollo continuo hacen que el rendimiento del equipo estable y competitivo.

Las tendencias del automovilismo en Indonesia en los últimos años muestran desarrollos positivos. Los campeonatos como Slalom son un lugar para que los jóvenes corredores perfeccionen habilidades, así como pruebas para los fabricantes para probar el rendimiento de sus vehículos.

La presencia de un gran equipo de fabricantes como TGRI ayudó a fortalecer el ecosistema nacional de carreras, tanto en términos de desarrollo del talento como en mejorar la calidad técnica de la competencia.

El dominio de TGRI en Yogyakarta no solo se suma a una serie de logros, sino que también refuerza su papel como una de las motocicletas que impulsa el deporte automotriz en Indonesia.

Con este logro, TGRI también enfatizó su compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo del mundo de las carreras del país, en línea con el aumento del interés público en los deportes motorizados.