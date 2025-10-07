





Después de fuertes lluvias atadas a partes de Jammu y CachemiraLa situación del clima ahora se ha convertido en un escenario completamente diferente. Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Fresh Nevalfall cubrió a varios complejos turísticos famosos y mayores logros en Cachemira. Las autoridades, mientras se dirigían al hermoso clima en Cachemira, dijeron que las llanuras estaban azotadas con lluvias seguidas de nevadas.

El clima húmedo ha llevado a una fuerte caída en las temperaturas diarias en todo el valle. Las regiones de Gulmarg, Pahalgam, Sonamarg, Aru Valley, Chandanwari y Kokernag se encontraban entre los lugares que recibieron nevadas, informó PTI.

Según los funcionarios, los otros lugares que recibieron nuevas nevadas fueron Peer Ki Gali en la carretera mogol en el distrito de Shopian y Zojila pasan por la carretera nacional de Srinagar-Leh.

Los funcionarios dijeron además que se informaron nevadas nuevas de otras áreas en los mayores tramos de Jammu y Cachemira, incluida la tapa de Sinthan en el distrito de Anantnag, afirmado en Gulmargy Razdan Pass en Gurez Valley.

También agregaron que «la lluvia de luz a moderada fue presenciada en las llanuras de Cachemira, incluida la ciudad de Srinagar», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Si bien el clima en todo el estado parecía extremadamente agradable, las autoridades dijeron que la temperatura del día en el valle sumergida en 13 grados, con la ciudad registrando un máximo de 12.5 grados Celsius el lunes, en comparación con la normalidad de 25.5 grados Celsius.

Además, el Departamento meteorológico También ha pronosticado la luz de luz a la lluvia moderada, con nevadas ligeras en los alcances más altos, hasta el martes por la tarde.

Además, los funcionarios del clima agregaron además que es probable que el clima en los diversos distritos mejore después.

A principios de septiembre, Jammu registró una lluvia masiva que literalmente detuvo la vida de los ciudadanos. Además, las situaciones de inundación en varios distritos, como Doda y Raesi, interrumpieron la vida y causaron daños masivos en infraestructura. Debido al intenso clima y deslizamientos de tierra, el puente de la carretera Jammu-Pathankot también fue dañado.

En medio de la situación preocupante en todo el estado, SDRF rescató a 45 estudiantes de los albergues IIIM inundados. Mientras que el ejército indio también evacuó a varias personas atrapadas en el valle, los funcionarios también organizaron un campamento de alivio de inundaciones para garantizar una rehabilitación rápida.

(Con entradas de PTI)





