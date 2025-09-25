Nev Schulman en las esperanzas de la temporada 10 de ‘Catfish’ y el nuevo trabajo inmobiliario

Nev Schulman Pasé una década entrando en las casas de extraños y ganando su confianza como el anfitrión de MTV «Bagre: el programa de televisión. » Ahora, a raíz del Cancelación del espectáculoEspera hacer lo mismo en su sorprendente nuevo concierto, como corredor de bienes raíces para Coldwell Banker Warburg.

Después de nueve temporadas de «bagre» y casi 300 episodios, Schulman descubrió que el programa estaba muerto el lunes por leer Variedad. «Tenía la sensación de que el programa no iba a renovarse, pero nunca me comunicaron nada», dice. La temporada más reciente se emitió hasta julio de 2024 y, en medio de la fusión de Paramount Skydance, MTV aún no había informado a Schulman si el programa regresaría para la temporada 10. «No voy a sentarme y esperar por teléfono», dice.

Schulman encontró a la fama por primera vez como el centro del documental de 2010 «Catfish», que rastreó su relación en línea con una mujer que resultó estar mintiendo sobre su identidad. La película acuñó el término «bagre» y condujo a nueve temporadas del show de MTV. Pero después de 15 años en la pantalla, Schulman decidió pivotar en bienes raíces. El concierto fusiona su amor por explorar la ciudad de Nueva York y su habilidad para tratar con todo tipo de personas, además, quería trabajar con su padre, que también es agente en CBW.

«Hay muchas similitudes entre enamorarse de una persona y enamorarse de una propiedad», dice Schulman. Con años de experiencia ayudando a las personas a investigar sus sospechas de relaciones en línea y llegar a un acuerdo con la persona que las engaña, Schulman está bien equipado para asegurarse de que sus clientes no se «acatifiquen» en una nueva compra de condominios. «Las personas sienten que me conocen por el programa, y ​​lo hacen. Hay una comodidad y una confianza que se ha construido porque he estado en sus hogares, he estado en sus pantallas de televisión».

Pero las razones de su cambio de carrera son más que eso. «La televisión es impredecible», dice Schulman. «Si soy perfectamente honesto, como un adulto responsable y padre de tres hijos, y alguien que toma mi papel en esta familia como proveedor muy en serio, pensé que debería tener otra fuente de ingresos».

«Catfish: The TV Show», abarcó varios regímenes corporativos, lanzando ya que MTV era la joya de los canales de cable de Viacom y luego continuó a través de la fusión de CBS y el cambio de marca de la compañía como Paramount Global. Aparentemente, no podría sobrevivir a la era de Paramount Skydance.

Pero como Variedad Reportado el lunes, MTV está permitiendo a los productores de «bagre» comprar la serie en otro lugar. Schulman dice que no posee los derechos de la serie, ese sería su hermano Ariel Schulman, Henry Joost y Andrew Jarecki, pero «definitivamente hay interés en seguir haciendo el espectáculo».

«Sentimos firmemente que el programa todavía tiene un valor tremendo culturalmente», dice Schulman. «Ciertamente no hay escasez de soledad y personas que buscan amor».

Reaccionando a las noticias de cancelación, Schulman Publicado un video en Instagram Junto a Max Joseph, su coanfitrión durante las primeras siete temporadas de «Bagre». Joseph dejó pasar que, antes de la cancelación del programa, planeaba regresar al programa por primera vez desde su salida en 2018.

Después de que la coanfitrión más reciente de Schulman, Kamie Crawford, partió del programa en 2024, se acercó a Joseph para ver si se uniría a él para filmar los episodios restantes de la temporada 9. «Estaba emocionado de que volviera, pero nunca terminamos filmando más de esos episodios», dice Schulman. «Toda la fusión con Skydance sucedió, y eso ralentizó todo, y no pasó nada». Si «Bagre» regresa, Schulman dice que Joseph ciertamente sería parte de esas conversaciones.

Mirando hacia atrás en sus 12 años en la televisión, Schulman dice que su parte favorita de albergar «bagre» fue viajar a pequeñas ciudades en los bordes olvidados de América y sumergirse en diferentes comunidades. Recuerda haber filmado un episodio de la temporada 6, «Alante & Nevaeh», que lo llevó a Saginaw, que se llama la ciudad más peligrosa de Michigan. Mientras Schulman y Joseph ayudaron a Alante, alguien en su círculo los invitó a una fiesta en el vecindario.

Schulman se detuvo en una casa abandonada sin muebles, excepto un colchón en el piso y una estación de juego en la sala de estar. «Muchos de los jóvenes en esta fiesta tenían armas», recuerda Schulman. «Pude ver a alguien más en esta situación muy nervioso o intimidado … pero fue un momento tan revelador para mí».

Si bien la atmósfera estaba muy lejos de la educación privilegiada de Schulman en la ciudad de Nueva York, él acredita el «bagre» por empujarlo fuera de su zona de confort y permitirle conectarse con personas de orígenes muy diferentes. Pasó horas en la fiesta tomando selfies y pasando el rato. «Muchos vecindarios y comunidades son retratados de manera negativa», dice. «Estas son buenas personas, dulces jóvenes que, si se les da la oportunidad correcta y el acceso adecuado a la educación, podrían hacer cualquier cosa».

La incursión de Schulman en bienes raíces estaba destinado a ser un segundo trabajo separado del mundo del entretenimiento, un flujo de ingresos adicional para «cubrir mis apuestas», como él lo expresa. La ironía es que, en las tres semanas desde que anunció su nuevo conciertoNumerosas compañías de producción lo han contactado con él sobre cómo hacer un programa de televisión inmobiliario.

«¡Estoy tomando las reuniones!» Schulman dice. «He presentado un montón de interés y reuní algunos conceptos para cómo sería un espectáculo inmobiliario». Mientras que para series como «Vender al atardecer» y «Listado de millones de dólares», el obstáculo para los productores es convertir a los magnates inmobiliarios en personalidades en pantalla, Schulman presenta el desafío opuesto: ¿podría una estrella de televisión convertirse en un corredor de estrellas?

Si termina vendiendo casas en la televisión, Schulman también quiere lanzar a su padre. «Mi padre es un tipo tan interesante y único, y creo que sería un gran personaje de televisión», dice. «Ha habido alguna discusión sobre si eso es algo que queremos seguir, y definitivamente estamos interesados ​​en ello».

Independientemente de su carrera inmobiliaria, Schulman tiene algunas otras ideas que está lista para lanzar en Hollywood. Está trabajando en dos series sin guión: una sobre autos clásicos y el otro un programa de estilo Newsmagazine. Y está codirigiendo un documental sobre el entrenamiento para un Ironman con su amigo que es ciego.

Schulman está entusiasmado con los proyectos, pero después de 12 años en «Catfish: The TV Show», ha surgido en un mercado de entretenimiento que es casi irreconocible. «El panorama televisivo ha cambiado mucho», dice. «Hacer una carrera solo en la televisión es un poco más complicado. Los presupuestos son más pequeños, las personas no se ajustan de la manera que solían hacerlo. Cuando ‘Catfish’ comenzó, todavía era un paisaje predominantemente lineal de la televisión donde las personas sintonizaban para la televisión de citas. Eso ya no ha ido».

Schulman sabe lo raro que es que su primer esfuerzo en entretenimiento sea un éxito. «Mi entrada a la televisión me fue entregada en un plato de plata», dice. Señala que incluso si obtiene un nuevo espectáculo, «eventualmente, tendré que encontrar el trabajo en otro lugar».

Sería una pena si el «bagre» nunca regresara. Con la inteligencia artificial que hace que el engaño digital sea más fácil que nunca, el espectáculo nunca ha sido más oportuno. «Ahora, puedes crear personas literales que piensen y se vean y actúen como humanos reales», dice Schulman. «Y los humanos reales son más vulnerables a ser atenuados, porque continuamos aislándonos y limitamos nuestras experiencias físicas en persona, lo que hace que las personas se sientan menos cómodas interactuando en la vida real».

«Esa tendencia continuará, y me encantaría volver y ayudar a las personas nuevamente», agrega. «Pero también estoy encontrando nuevos caminos y nuevos espectáculos y persiguiendo nuevos intereses. Así que de cualquier manera, estoy feliz».