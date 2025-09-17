Netizen Spill se ha reunido con Ahmad Assegaf en Elite Boarding Houses en Yakarta, supuestamente engañando

VIVA – Demanda de divorcio presentada Tasya farasya contra su marido Ahmad assegaf Al sur de la Corte Religiosa de Yakarta, el 12 de septiembre de 2025, continúa recibiendo atención pública. Después de la demanda, los usuarios de las redes sociales continúan explorando sus vidas personales.

Se sospecha que el último AHAMD Assegaf tiene una aventura con otras mujeres. Esto se reveló a partir del reconocimiento de uno de los usuarios de las redes sociales que habían conocido al esposo de Tasya Farasya hace algún tiempo.

En su tweet se volvió a cargar en la cuenta Tiktok @Pivhipin, el usuario de X afirmó haberse reunido con Ahmad Assegaf en una de las pensiones de élite en el área del sur de Yakarta. Dijo que en ese momento, el esposo de Tasya Farasya afirmó estar buscando pensiones para su amigo.

«Una vez conocí a su esposo cuando él se quedaba en una de las boardias de élite en el sur de Yakarta. Su esposo estaba buscando una élite para la pensión de amigos, dijo con la recepcionista», escribió la cuenta.

Pero el usuario de la cuenta X admitió que se sorprendió cuando vio la figura de una mujer en el automóvil conducida por Ahmad Assegaf. Llamado el usuario de la cuenta, la figura de la mujer en el auto de Ahmad Assegaf no es Tasya Farasya.

«Pero en el auto con una chica 🙂 (no Tasxx) (no mentir)», escribió.

Por un lado, el usuario de la cuenta espera que lo que ve en ese momento no sea tan imaginado. Pero, por otro lado, admitió que estaba decepcionado de que era cierto que Ahmad Assegaf tenía una aventura de Tasya Farasya.

«La esperanza es solo una noticia falsa, pero si es cierto, es maldito …», escribió.

De repente, la carga fue inmediatamente llena de internautas. No pocos de los internautas ahora se volvieron para apoyar al esposo de Tasyi Athasiaya que había sido blasfemado por los internautas.

«Resulta que el esposo de Tasyi, que siempre está blasfemado mejor que el silencioso esposo de Tasya», dijo los internautas.

«Resulta que el esposo que defendió a su esposa hasta que la aclaración muchas veces no fue realmente realmente», dijo otro.

«Ahmad a pesar de que su rostro tiene razón», dijo otra persona.