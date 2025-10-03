Netizen Sospeche, el momento de Sabrina Chairunnisa regresó a casa, ¿por qué Salim no fue a Deddy Corbuzier?

Yakarta, Viva – Familiar Deddy Corbuzier Y Sabrina sillaunnisa De vuelta en el centro de atención de los ciudadanos. Después de ser golpeados por un problema de separación, ambos parecían llevarse bien con las últimas cargas en las cuentas de Instagram y Tiktok @MasterCorbuzier.

En el video, Sabrina fue vista solo regresando a casa. Deddy, que estaba esperando mientras sostenía el perro favorito de Sabrina, Chanel, dio la bienvenida a la llegada de su esposa en su estilo característico. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Tuh Mamah Home», dijo Deddy, citado el viernes 3 de octubre de 2025.

«Tu madre es la más querida. El más buscado. No yo que se busca. Mira, no me buscan», continuó.

Una vez adentro, Sabrina inmediatamente tomó el canal de los brazos de Deddy, la abrazó con fuerza y ​​se echó a perder. El cálido momento hizo reír a Deddy, además de descartar el chisme de su hogar llamado no armonioso.

Los comentarios positivos también surgieron de los internautas.

«Este video es para responder las preocupaciones de los internautas, Om ded jajaja. Gracias por el video», escribió el ciudadano.

«Aclaración indirectamente, hay internautas», agregó otro.

«No es un divorcio para Bearrrrrrrrrrrrr», dijo Netizen.

Comenta «Gak Salim» en el centro de atención

Sin embargo, entre las inundaciones de alivio, hay un bromista que en realidad hace una escena. Un internautor se burló de la actitud de Sabrina cuando él regresó, porque no se la vio a Salim o besó la mano de su esposo.

«Quiero compilar a los internautas Ah, la esposa no está salim con su esposo», escribió internautas con emojis de risa.

Inesperadamente, el comentario fue respondido de inmediato por el propio Presidenta de Sabrina. En un tono de broma, reveló la razón.

«Si tienes miedo de ofender el problema», respondió Sabrina con el emoji.

La respuesta de Sabrina de repente invitó a la risa de otros ciudadanos.

«Se cree que Salim y su padre, hermana», dijeron internautas.

«Me siento viejo, hermana», dijo otro.

Se rumorea que el hogar es una grieta

Anteriormente, la casa de la pareja que tenía 16 años a la deriva había sido sacudida por el tema de las grietas. Los rumores se destacan porque Sabrina eliminó el nombre «Sra. Corbuzier» de su biografía de redes sociales.