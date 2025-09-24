Netizen Sindir TNI CAR oficial que está decidido a pasar por el carril de la autobús

Yakarta, Viva – A coche oficial El TNI se grabó cruzando el carril especial del Transjakarta Corridor Bus 13. El video de video se distribuyó ampliamente en las redes sociales después de ser subido una cuenta de Instagram @Jakartaselatan24 horas y desencadena una variedad de reacciones de la comunidad.

En la grabación, se vio un automóvil negro con una placa de servicio TNI roja conduciendo en el paso elevado de Transjakarta que se extendía de Tentean a CileG. De hecho, esta ruta está específicamente diseñada para la flota de autobuses Transjakarta para que el viaje sea más rápido y libre de atascos de tráfico.

Fenómeno del vehículo que ingresa a la línea vía de autobús De hecho no es nuevo. Sin embargo, cuando la violación fue cometida por el vehículo oficial del estado, el público consideró que esto se suma a la ironía. Varios ciudadanos cuestionaron la razón por la cual el vehículo podría ingresar al carril estéril que debería ser monitoreado de cerca.

«Las autoridades violan, cualquiera que sea la razón aún es inapropiada «, Escribe un usuario de Instagram.

Otro comentario de la sátira «Entrega para comer, qué va al salón.«

No unos pocos que desahogan su frustración. «Si los vehículos oficiales solo violan las reglas, ¿cómo pueden las personas creer que las reglas se mantienen de manera justa?«Dijo un ciudadano.

También hay comentarios que ofenden la transparencia. «¿Sobre alguien que sepa quién es su oficina? « Escribe otro usuario.

Mientras tanto, también hay internautas que intentan pensar positivamente. «Tal vez el auto oficial de inspección de carreras Transjakarta, tratando de pensar positivo,«Dijo un ciudadano.

Transjakarta en sí prohíbe claramente el uso de carriles de autobuses por otros vehículos. El camino está hecho para apoyar el transporte suave del transporte público y reducir la dependencia de los ciudadanos de los vehículos privados.

La policía había tomado medidas enérgicas contra varios vehículos que estaban decididos a ingresar al carril de la autobús, incluidos los vehículos oficiales. Las sanciones de boletos a multas se pueden imponer de acuerdo con las reglas de tráfico aplicables.

Hasta que se revelara esta noticia, no hubo una declaración oficial del TNI o la policía sobre este incidente viral. El público también está esperando los pasos firmes de las autoridades para que no vuelvan a ocurrir incidentes similares.