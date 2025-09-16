Netizen derrame el comportamiento del esposo de Tasya Farasya, la carga de Tasyi Athasyia se destacó

Yakarta, Viva – Noticias sobre traje de divorcio Tasya farasya contra su marido Ahmad assegaf todavía lleno de gente. Uno de los más destacados es sobre el comportamiento del esposo de Tasya que fue derramado con internautas.

Los lectores también cazaron la última subida de Tasyi Athasyia, que se destacó después de que su hermano gemelo enfrentó conflictos domésticos. Además de estas noticias, todavía hay una serie de otros artículos que son una pena que se pierdan. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del canal Viva Showbiz, en la edición redonda el martes 16 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Netizen derrama el comportamiento del esposo de Tasya Farasya en el lugar de Shisha: su rostro está disgustado por Mesam-Mesem

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

Tras la revelación de las noticias de divorcio de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf, un internautor afirmó haber conocido al hombre de sangre árabe en un lugar de shisha. Sube en las redes sociales virales después de que un internautor reveló la actitud original de Ahmad Assegaf en un lugar de shisha en el área del sur de Yakarta.

Ahmad, que había estado en ese lugar, originalmente estaba sentado en la recepción de los internautas que proporcionaban esta información. Entonces, Ahmad fue a la persona para pedir su número de WhatsApp.

5 hechos de divorcio Tasya Farasya y Ahmad Assegaf que hicieron una escena

El nombre Tasya Farasya está en el gran centro de atención en las redes sociales. Según los informes, el influencer de la celebridad y la belleza estaba demandando oficialmente por el divorcio de su esposo, Ahmad Assegaf. Los rumores que habían circulado antes finalmente se demostraron ciertos después de que el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta confirmó la existencia de casos de divorcio entre los dos.

Esta noticia de repente sorprendió al público, especialmente a los fanáticos de Tasya que lo conocieron como una esposa y una madre con una vida doméstica armoniosa. Los siguientes son los hechos del divorcio Tasya Farasya y Ahmad Assegaf que han sido resumidos por Viva.

Tasya Farasya demandó por el divorcio de los internautas que destacan las cargas de Tasyi Athasyia, algunos fueron extraños

La noticia del divorcio de Tasya Farasya de Ahmad Assegaf no solo sorprendió al público, sino que también arrastró el nombre de su gemelo, Tasyi Athasyia. Los internautas están ocupados vinculando la expresión de Tasyi en las redes sociales con los problemas domésticos de Tasya.

La demanda de divorcio de Tasya, que tiene el nombre original de Lulu Farassiya, se ha registrado oficialmente en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta desde el 12 de septiembre de 2025. Relaciones públicas del sur de Yakarta PA, Dede Rika Nurhasanah, confirmó esta noticia el 15 de septiembre. Explicó que la demanda fue presentada a través de un sistema en línea por el abogado de Tasya.

No conozco la contraseña del teléfono celular del esposo, Tasya Farasya: hay algo …

El divorcio de Tasya Farasya sorprendió al público. Cómo no, las parejas que han estado casadas durante 7 años siempre se ven armoniosas en los diversos contenido que comparten. Sin mencionar que Tasya y su esposo Ahmad Assegaf han sido bendecidos con dos hijos muy adorables.

Pero admitido por Tasya Farasya, su relación con Ahmad Assegaf no es intensa como la mayoría de las personas. Nunca quiso revisar el teléfono celular de la pareja para no causar malentendidos o disputas.

