Netizen derrama el comportamiento del esposo de Tasya Farasya en el lugar de Shisha: su rostro está disgustado por Mesam-Mesem

VIVA – Después de la divulgación de noticias de divorcio Tasya farasya Y Ahmad assegafUn internautor afirmó haber conocido al hombre de sangre árabe en una shisha. Sube en las redes sociales virales después de que un internautor reveló la actitud original de Ahmad Assegaf en un lugar de shisha en el área del sur de Yakarta.

Leer también: Más popular: Tasya Farasya descarga el mal personaje de su esposo hasta que la celebridad deja de tocar en las redes sociales



Ahmad, que había estado en ese lugar, originalmente estaba sentado en la recepción de los internautas que proporcionaban esta información. Entonces, Ahmad fue a la persona para pedir su número de WhatsApp.

De hecho, no se conocían solo el rostro de Ahmad parecía muy familiar teniendo en cuenta que él era el famoso esposo influyente Tasya Farasya.

Leer también: 5 hechos de divorcio Tasya Farasya y Ahmad Assegaf que hicieron una escena



«En el pasado, fui a la universidad en Tebet, y el nombre del lugar de Shisa Arab era como que hubiera Ahmad sentado frente a nuestra mesa y los camareros vinieron con nuestro pedido. Sabes ‘hermana, ¿puedo pedir un número de WA o no?’ Recuerde la cara de Ahmad Mesam-Mesem disgustada así «, dijo la confesión de un internautor, citando videos de Instagram @Pembenti.kehaluan.Reall, martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: El contenido de la demanda de divorcio Tasya Farasya me dan curiosidad, esta es la explicación de la corte



Se sospecha que a Ahmad Assegaf le gusta pasar el rato en el área del sur de Yakarta teniendo en cuenta que también vive en esa área. Sin embargo, otros internautas revelaron que había muchas personas que estaban familiarizadas con Ahmad Assegaf y su comportamiento original porque a menudo se conocían en lugares públicos como restaurantes y hoteles.

«Muchos RESTO Hotel Resto han entendido este Ahmad», dijo otro.

Junto con el surgimiento de las noticias del divorcio, Ahmad Assegaf también fue acusado de tener una aventura de Tasya Farasya. Este chisme es un tema candente en las redes sociales, pero no ha habido una declaración oficial de la persona en cuestión.

Además de la acusación de infidelidad, Ahmad Assegaf también era sospechoso de construir el dinero de la compañía construido con Tasya Farasya. También se sospecha que no le da vida correctamente a su esposa para que fuera demandado por el divorcio.

Para obtener información, el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta ha confirmado la existencia de casos que ingresaron con las iniciales del demandante y el acusado, a saber, LFT y los Estados Unidos, lo que llevó a Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

«Hubo un caso que entró, demandado ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Las iniciales LFT (Lulu Farasya Teisa) del demandante, el acusado estadounidense», dijo Dede Rika Nurhasanah, relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur Jakarta.

Además, Tasya Farasya y Ahmad Assegaf están programados para asistir a una audiencia el 24 de septiembre de 2025. Si ambos vienen directamente, el tribunal buscará mediación para que puedan encontrar una salida a los problemas existentes.