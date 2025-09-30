Netizen Banjiri Instagram Sabrina Chairunnisa, cuestionando su hogar con Deddy Corbuzier

VIVA – Pareja de celebridades Deddy Corbuzier Y Sabrina sillaunnisa Actualmente es una conversación cálida. No por el momento de la unión, sino por los supuestos problemas en su hogar. Esta especulación comienza con las actividades de Sabrina en las redes sociales que se considera diferente de lo habitual.

El cambio más cambiante es la pérdida de las palabras «Sra. Corbuzier» en Bio Instagram Sabrina. De hecho, esa información ha sido un signo de orgullo, así como su identidad como la esposa del mentalista y del famoso presentador. De repente, muchos preguntaron inmediatamente a los internautas en la columna de comentarios de Sabrina en Instagram. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Sabrina sillaunnisa Foto : Instagram @sabrinachairunnisa_

Además de los cambios en Bio Instagram, Sabrina también se vio al compartir algunos de los matices de confusión y significativo en su cuenta personal de Tiktok, @sabrinachairunnisa_. La carga desencadenó cada vez más la curiosidad de los ciudadanos, que juzgaron como si hubiera un mensaje implícito sobre la condición del hogar.

Esta noticia se extendió rápidamente e hizo que Instagram Sabrina se inundó de comentarios. Muchos de sus seguidores inmediatamente preguntaron la verdad del problema. Las respuestas de los ciudadanos a esta situación varían. Hay quienes están preocupados y esperan que las noticias no sean ciertas, pero también hay quienes son críticos y esperan la aclaración directamente de Sabrina y Deddy.

«Oye, si tienes razón».

«¿Es la verdadera hermana de chismes que circula @sabrinachairunnisa_».

«Kak, ¿estás bien?»

«Ojalá solo chismes».

«Creo que sis @sabrinachairunnisa_ está bien con su pareja. Simplemente no quiere ser considerado exitoso porque es el lakik porque sabemos que la hermana es muy difícil para su vida, solo porque eliminó el nombre de su esposo en biografía no significa que sea por qué los chicos … el nositiv».

Hasta ahora, tanto Deddy como Sabrina no han proporcionado aclaraciones. El público solo puede esperar ciertas noticias, mientras esperaba que el problema que circule no sea cierto.