Netflix y la BBC enviaron una carta legal sobre el boicot cinematográfico a Israel firmada por estrellas

Algunos de los estudios y organizaciones cinematográficas más destacados del Reino Unido han recibido una advertencia legal sobre un boicot de la industria a las instituciones cinematográficas israelíes.

La carta de Abogados del Reino Unido por Israel afirma que el boicot, que ha sido respaldado por estrellas de Hollywood, incluido Joaquin PhoenixEmma Stone, Olivia Colman y Mark Ruffalo, supone una violación de la Ley de Igualdad del Reino Unido y también puede tener un impacto en cadena en la financiación y los seguros.

Los puestos avanzados del Reino Unido de netflixDisney, Amazon Studios, Apple y Warner Bros. Discovery se encuentran entre los que recibieron la carta, así como empresas nacionales, incluida la bbcFilm4 e ITV. Otros destinatarios incluyen organizaciones cinematográficas como BFI y Pact, agencias Curtis Brown y United Agents y sindicatos como Bectu y Equity.

“[The Equality Act 2010] es la legislación clave en el Reino Unido que protege contra el racismo y el trato discriminatorio”, afirma la carta, que ha sido vista por Variedad. «Si la industria cinematográfica y televisiva del Reino Unido se confabula con actos contrarios a esta legislación, es probable que las propias organizaciones la infrinjan. También crea un precedente peligroso: uno que tolera la exclusión de personas y/u organizaciones basándose únicamente en su nacionalidad, etnia y/o religión».

La carta también afirma que el intento del boicot de “aplicarse selectivamente (eximiendo a algunas instituciones basándose en el origen étnico o la religión de sus miembros) indica claramente que [its] La operación se basa no sólo en la nacionalidad sino también en la religión y el origen étnico”. Según Film Workers for Palestina, que organizó el boicot, este no se aplica a los palestinos israelíes, para quienes existen diferentes “directrices sensibles al contexto”.

Aunque el boicot pretende apuntar únicamente a instituciones cinematográficas vinculadas a Israel y no a individuos, la Ley de Igualdad protege tanto a las organizaciones como a las personas. Es probable que esto sea particularmente relevante en la industria cinematográfica, donde muchos actores y productores contratan sus servicios a través de empresas.

Los estudios podrían ser potencialmente responsables de cualquier infracción de la Ley de Igualdad llevada a cabo por su «personal y agentes», según la carta. Los actores, productores, agentes, gerentes, compañías de producción, productores y “cualquier otra persona que instruya, provoque, induzca o ayude a implementar el boicot –por ejemplo, alentar a un distribuidor a no negociar con medios israelíes o aconsejar a un colega que insista en una cláusula de boicot” también podrían incurrir en responsabilidad.

La carta continúa afirmando que los intentos deliberados de violar la Ley de Igualdad «es muy probable que constituyan un riesgo de litigio y un hecho notificable» a los efectos de los seguros y pueden incluso invalidar las pólizas de seguro.

También existe un posible efecto en cadena en la financiación, ya que la mayoría de los organismos de financiación, como el BFI, exigen que las producciones cumplan con la Ley de Igualdad.

“De ello se deduce que una violación de la [Act] a través del boicot, haría que una película no fuera elegible para recibir financiación gubernamental o provocaría la recuperación de la financiación ya otorgada”, advierte la carta.

Más de 4.000 nombres de la industria cinematográfica han firmado el boicot, incluidos Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Adam McKay, Boots Riley, Emma Seligman, Joshua Oppenheimer y Mike Leigh. Se han comprometido a “no proyectar películas, aparecer ni trabajar con instituciones cinematográficas israelíes, incluidos festivales, cines, emisoras y compañías de producción que estén implicadas en genocidio y apartheid contra el pueblo palestino”. Con un asterisco, la carta aclara que “implicado” se define como “blanquear o justificar el genocidio y el apartheid, y/o asociarse con el gobierno que los comete”.

El mes pasado, el Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos bajo la Ley de Washington DC envió una carta a las empresas estadounidenses afirmando que el boicot infringe las leyes federales y estatales de los Estados Unidos. “Numerosas leyes federales y estatales de derechos civiles prohíben claramente la aplicación de la Lista Negra de Hollywood. [Boycott] contra individuos y organizaciones israelíes, y específicamente israelíes judíos, con sede o que operan en los EE. UU., y ofrecer a las víctimas un mecanismo para responsabilizar a aquellas organizaciones e individuos responsables de violar sus derechos», advierte la carta del Centro Brandeis. «Para ser claros: estas leyes se aplican a usted, y no sólo a aquellos signatarios directos que lo ayudarían, incitarían e incitarían ilegalmente a aplicar la Lista Negra de Hollywood».