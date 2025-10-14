Netflix y el equipo TF1 en ‘La condesa de Montecristo’ con la estrella de HPI

Pisándole los talones acuerdo de transporte histórico firmado hace seis meses, netflix y TF1Las mayores cadenas comerciales de Francia se unen para producir “La condesa de Montecristo”, una nueva serie de época protagonizada por Audrey Fleurot (“HPI”).

Fleurot, mejor conocida por su papel en la serie de detectives TF1 “HPI” (rehecha por ABC); así como un par de series de época encargadas conjuntamente por Netflix y TF1, “La hoguera del destino” y “Les combattantes”.

La serie de ocho capítulos, que comienza a filmarse hoy en Marta y la República Checa, busca aprovechar el resurgimiento de la popularidad de la obra maestra literaria de Alexandre Dumas “El Conde de Montecristo”, que fue adaptada a una película épica para la pantalla grande por Alexandre de La Patelliere y Matthieu Delaporte. Esta última arrasó la taquilla francesa en 2024, vendiendo más de nueve millones de espectadores.

Djibril Glissant, que dirigió a Fleurot en “HPI”, y Leonardo D’Antoni (“Narcos”) dirigirán “La condesa de Montecristo”, basada en guiones de Gaïa Guasti, Glissant, Clément Peny y Florian Spitzer.

Además de Fleurot, el reparto incluye algunos actores franceses populares, entre ellos Zabou Breitman, Kad Merad, Dennis Lavant y Eric Elmosnino.

Presentada como una atrevida adaptación de la novela clásica de Dumas, la serie está ambientada en 1815 en Marsella, donde Mercédès Herrera está dispuesta a hacer cualquier cosa por el hombre que ama, Edmond Dantès, un marinero con un futuro prometedor que ha sido incriminado por un asesinato que no cometió. Su felicidad se ve cruelmente destrozada por una traición despiadada que hace que Edmond sea encarcelado en el castillo de If, ​​sin esperanza de retorno. Devastada pero decidida, Mercedes se embarca en un viaje frenético para salvarlo, pero Edmond muere durante su intento de fuga. “Capturada y encarcelada, Herrera se propone vengarse de quienes destrozaron su vida, entre ellos Fernand, su primo, que está secretamente enamorado de ella; Danglars, un ambicioso manipulador; y, sobre todo, Héloïse de Villefort, la implacable esposa del fiscal de la ciudad”, se lee en la sinopsis.

“La condesa de Montecristo” está producida por Anthony Lancret, Pierre Laugier y Lola Manai en Itineraire Productions, y Fleurot y Glissant en Ahia Blanca, en asociación con Netfix y en coproducción con TF1.

La novela de Dumas también se ha convertido en una serie, “El Conde de Montecristo”, dirigida por la directora ganadora de la Palma de Oro Billie August, protagonizada por Sam Claflin (“Peaky Blinders”) y producida por Mediawan.

TF1 y Netflix firmaron un acuerdo de transporte en junio en el que el transmisor transmitirá los cinco canales gratuitos de TF1 y contenido bajo demanda a partir del verano de 2026. Las dos compañías han colaborado en varios programas, el más reciente en “Todo por la luz” una serie ambientada en una academia de baile que marca la primera telenovela diaria de Netflix.