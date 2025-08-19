Netflix y Adam McKay ganan el despido de una demanda por derechos de autor ‘Don’t Look Up’

Netflix y Adam McKay son dos por dos para derrotar demandas por derechos de autor de autores autoeditados sobre la película de 2021 «Don’t Look Up».

El juez Gregory Presnell desestimó una demanda el martes de Darren Hunter, de Harleysville, Pensilvania, quien afirmó que la película estaba basada en su novela, «El pronóstico del Million Day».

El juez dictaminó que la novela es «un trabajo completamente diferente» de la película, y que las supuestas similitudes constituyen «ideas amplias sin policías que son típicas de las obras que se centran en la destrucción de la Tierra».

Netflix había argumentado que, entre otras diferencias, «Don’t Look Up» es una sátira de películas de desastres, mientras que la novela de Hunter es «Parte de ciencia ficción, parte de thriller de conspiración, parte ‘ya'».

«El humor es manso y adolescente», escribieron los abogados de Netflix sobre la novela. «La película, por el contrario, camina entre la línea entre ser una película de desastre verdaderamente aterradora y una larga broma, debido a su sátira y, a veces, la tontería».

Otro autor, William Collier, demandó en 2023, alegando que «Don’t Look Up» se basó en su novela autoeditada, «Stanley’s Comet». Esa demanda fue expulsada el año pasado por motivos similares.

Collier siguió brevemente una apelación al 9º Circuito, pero lo dejó caer cuando Netflix presentó una moción en busca de alrededor de $ 100,000 en honorarios de abogados.

En el último caso, Presnell leyó el libro y vio la película antes de concluir que «como una cuestión de ley, ninguna persona laica podría reconocer que la película se ha apropiado de ‘The Million Day pronóstico'».

Inicialmente, Hunter presentó una demanda en un tribunal estatal en Orlando, Florida, en busca de $ 3 mil millones en daños. Netflix llevó el caso a la corte federal. Al oponerse a la moción de desestimación, el abogado de Hunter argumentó que la cuestión de las supuestas similitudes entre las dos obras era una pregunta objetiva que debería haberse dejado para el jurado.